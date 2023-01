సత్య నాదెళ్లతో బిజినెస్‌, బిర్యానీ గురించి చర్చించా : మంత్రి కేటీఆర్‌

మైక్రోసాఫ్ట్‌ సీఈవో సత్యనాదెళ్ల నాలుగురోజుల పాటు భారత్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన సత్యనాదెళ్లతో తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భేటీ అయ్యారు.

ఈ భేటీ సందర్భంగా ఇద్దరు హైదరాబాదీల భేటీతో ఈ రోజును ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉంది. బిజినెస్‌ & బిర్యానీతో గురించి మాట్లాడుకున్నాం’ అంటూ కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Good start to the day when two Hyderabadis get to catch up @satyanadella

We chatted about Business & Biryani 😊 pic.twitter.com/3BomzTkOiS

