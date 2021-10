ప్రపంచంలోనే రెండో అతి పెద్ద మార్కెట్‌ ఇండియా. ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఉత్సాహపడే కంపెనీలు, ఉబలాటపడే పెట్టుబడిదారులు ఎందరో ? కానీ టెస్లా కంపెనీ, దాని ఓనరు ఎలన్‌ మస్క్‌ తీరే వేరు. ఇండియాకి టెస్లా కార్లు తెచ్చే విషయంలో ఒక అడుగు ముందుకు రెండు అడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా ఉంటుంది అతడి వ్యవహరం. కానీ ఇతర కంపెనీలు భారత్‌ మార్కెట్‌ని తక్కువగా అంచనా వేయడం లేదు. త్వరత్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకుని ఇక్కడి ప్రజలకు మరింతగా చేరువ అవుతున్నాయి. అందులో జర్మనీకి చెందిన మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్‌ ముందు వరుసలో ఉంది.

బరిలో దిగిన మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్‌

నీతి అయోగ్‌ లెక్కల ప్రకారం ఇండియాలో ప్రతీ వెయ్యి మందిలో కేవలం 22 మందికే కార్లు ఉన్నాయి. దీంతో ఇండియాలో కార్ల మార్కెట్‌కి భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎంట్రీ లెవల్ నుంచి లగ్జరీ సెగ్మెంట్‌ వరకు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఇండియన్‌ మార్కెట్‌లో బలమైన ముద్ర వేసేందుకు జర్మనికి చెందిన మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్‌ రెడీ అయ్యింది. గతేడాది ఆ సంస్థ రిలీజ్‌ చేసిన ఎస్‌ సిరీస్‌ కార్లు ఇండియాలో బాగానే క్లిక్‌ అయ్యాయి. దీంతో అమ్మకాలు పెంచుకునేందుకు రూ. 2,200 కోట్ల వ్యయంతో పూనేలో కార్ల తయారీ యూనిట్‌ని మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్‌ ఏర్పాటు చేసింది.

Handcrafted luxury meets best-in-class technology. Meet the real stars behind the success and sophistication of the world’s best luxury car. Presenting the new Mercedes-Benz S-Class. Proudly made in India. #NewSClass pic.twitter.com/kcXwLwr0R0

— Mercedes-Benz India (@MercedesBenzInd) October 8, 2021