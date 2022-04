ట్విటర్‌ను 44 బిలియన్‌ డాలర్లకు కొనుగోలు చేసిన ఎలన్‌ మస్క్‌.. ఈ అంశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. సోషల్‌ మీడియా దిగ్గజాన్ని సొంతం చేసుకోవడం ద్వారా స్వేచ్ఛా గొంతుక(పోస్టులు) వినిపించే అవకాశం యూజర్లకు కల్పిస్తానంటూ ఎలన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా.. ఈ భారీ డీల్‌పై ఎలన్‌ మస్క్‌ వ్యాపార ప్రత్యర్థి జెఫ్‌ బెజోస్‌ స్పందించారు.

అమెజాన్‌ బాస్‌, ప్రపంచంలో రెండో ధనికుడు జెఫ్‌ బెజోస్‌.. ఎలన్‌ మస్క్‌ ట్విటర్‌ కొనుగోలు చేసిన అంశంపై స్పందించారు. చరకలు అంటిస్తూనే.. ఆ వెంటనే మస్క్‌ను అభినందించినట్లు బెజోస్‌ ట్వీట్లు చేయడం గమనార్హం. ఈ తరుణంలో తెరపైకి ఆయన చైనా ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు.

► ఇకపై టెస్లాతో పాటు ట్విటర్‌లోనూ చైనా కీలక పాత్ర పోషించబోతుందంటూ అర్థం వచ్చేలా ఓ ట్వీట్‌ చేశారాయన. ‘‘చైనీస్ ప్రభుత్వం ‘టౌన్‌ స్క్వేర్‌’తో.. ఇప్పుడు పరపతి పొందుతుందా? ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న..’’ అంటూ మంగళవారం ఉదయం ఓ ట్వీట్‌ చేశారాయన.

► విషయం ఏంటంటే.. ఆటోమేకింగ్‌ దిగ్గజం టెస్లా.. చైనాలోనే తొలి ఓవర్సీస్‌ ఫ్యాక్టరీ నెలకొల్పింది. తద్వారా అతిపెద్ద మార్కెట్‌ ఆసియా మీద దృష్టిసారించింది. ఇప్పుడు ట్విటర్‌తోనూ మస్క్‌.. చైనా పరపతిని పెంచుతాడేమో అంటూ పరోక్షంగా విసుర్లు విసిరాడు బెజోస్‌.

► స్వేచ్ఛా ప్రకటనకు ట్విటర్‌ అనేది డిజిటల్‌ టౌన్‌ స్క్వేర్‌ లాంటిదని ఎలన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించిన సంగతి గుర్తుండే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బెజోస్‌.. టౌన్‌స్క్వేర్‌ అంటూ సెటైర్‌ వేశాడు. అయితే ప్రశ్న సంధించినట్లే సంధించి.. దానికి సమాధానం ఏమో పాజిటివ్‌గా ఇచ్చాడు బెజోస్‌.

► నా ఉద్దేశంలో అలా జరగకపోవచ్చు అంటూ సమాధానం ఇచ్చాడు. చైనా-టెస్లాలో ఉన్న సంక్లిష్టత, ట్విటర్‌కు ఉన్న సెన్సార్‌షిప్‌ అడ్డంకులు ఒకటి కాకపోవచ్చంటూ కామెంట్‌ చేశాడు. ఆ వెంటనే.. మస్క్‌ ఇలాంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితులను డీల్‌ చేయడంలో దిట్ట అంటూ ప్రశంసలు గుప్పించాడు జెఫ్‌ బెజోస్‌. మొత్తానికి తన అక్కసును వెల్లగక్కినట్లే కక్కి.. మస్క్‌పై ప్రశంసలు గుప్పించాడు బెజోస్‌. దీనిపై మస్క్‌ ఎలా స్పందిస్తాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ఇప్పుడు.

