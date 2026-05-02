యూసీజీ నిబంధనలతో బొగ్గు గనుల ఒప్పందాలు

దేశ ఇంధన స్వావలంబన దిశగా కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ముందడుగు వేసింది. దేశంలోనే మొదటిసారిగా అండర్గ్రౌండ్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ (యూసీజీ) నిబంధనలతో కూడిన వాణిజ్య బొగ్గు గనుల అభివృద్ధి ఒప్పందాలను (సీఎండీపీఏ) ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. 14వ విడత వాణిజ్య బొగ్గు గనుల వేలం ప్రక్రియలో భాగంగా నాలుగు గనుల కోసం ఈ కీలక ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది.
ఒప్పందాల వివరాలు
ఈ ఒప్పందాల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని నాలుగు బొగ్గు గనులను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రెచర్ల, చింతలపూడి సెక్టార్-ఏ1 గనులను దక్కించుకుంది. యాక్సిస్ ఎనర్జీ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒడిశాలోని బెల్పహార్, తంగర్దిహి ఈస్ట్ బొగ్గు గనుల విస్తరణ ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది. ఈ నాలుగు గనుల్లో రెండు పూర్తిగా నిర్వహణలో ఉన్నవి కాగా, మరో రెండు పాక్షికంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి.
యూసీజీ ఇంధన రంగంలో విప్లవం
సాంప్రదాయ మైనింగ్ పద్ధతులకు భిన్నంగా భూగర్భ బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ (యూసీజీ) ఆధునికమైనది. భూమి లోపల ఉన్న బొగ్గు పొరలను నేరుగా సింథటిక్ గ్యాస్ (సిన్గ్యాస్)గా మార్చడమే ఈ పద్ధతి ప్రత్యేకత. దీనివల్ల సాంప్రదాయ పద్ధతులతో వెలికితీయడం కష్టమైన లేదా అసాధ్యమైన లోతైన, పలుచని బొగ్గు పొరల నుంచి కూడా ఇంధనాన్ని పొందవచ్చు. ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే సింథటిక్ గ్యాస్ యూరియా, అమ్మోనియా తయారీకి ముడిసరుకుగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల ఎరువుల దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. ఇది దేశ ఆహార భద్రతకు ఎంతో కీలకం. మెథనాల్, డైమిథైల్ ఈథర్ (డీఎంఈ), సింథటిక్ ఇంధనాల తయారీకి అవసరమైన సహజ వాయువుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ గ్యాస్ పనిచేస్తుంది.
ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేయూత
ఈ నాలుగు ఒప్పందాలతో కలిపి ఇప్పటివరకు వాణిజ్య బొగ్గు వేలంలో సంతకం చేసిన ఒప్పందాల సంఖ్య 138కి చేరింది. వీటి ద్వారా వార్షికంగా సుమారు 331.544 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దాంతో సుమారు రూ.48,231 కోట్ల భారీ పెట్టుబడులు దేశానికి రానున్నాయి. సుమారు 4,34,175 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఫలితంగా ఏటా సుమారు రూ.42,980 కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరనుంది.
బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దేశ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా పర్యావరణహితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన ఇంధన ఉత్పత్తికి బాటలు వేస్తోంది. అధునాతన సాంకేతికతను జోడించడం ద్వారా భారత్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిచేందుకు ఈ ఒప్పందాలు ఎంతగానో దోహదపడనున్నాయి.
