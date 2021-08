దేశంలో కరోనా మహమ్మారి కట్టడి కోసం వ్యాక్సినేషన్​ ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే 50 కోట్లకు మందికి పైగా వ్యాక్సిన్​ తీసుకున్నారు. కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్న పౌరులు ఇప్పుడు వాట్సాప్​ ద్వారా తమ వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్లను పొందవచ్చని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మన్​సుఖ్ మాండవియా తెలిపారు. పౌరులు మూడు సులభమైన దశలలో వాట్సాప్​లో వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందవచ్చని ఆరోగ్య మంత్రి కార్యాలయం ట్విట్టర్ లో తెలిపింది. MyGov కరోనా హెల్ప్‌డెస్క్ ఈ సరికొత్త సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సర్టిఫికెట్​ ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Revolutionising common man's life using technology!

Now get #COVID19 vaccination certificate through MyGov Corona Helpdesk in 3 easy steps.

📱 Save contact number: +91 9013151515

🔤 Type & send 'covid certificate' on WhatsApp

🔢 Enter OTP

Get your certificate in seconds.

— Office of Mansukh Mandaviya (@OfficeOf_MM) August 8, 2021