FASTag మంత్లీ పాస్: ఎలా పొందాలంటే?

Jun 2 2026 9:06 PM | Updated on Jun 2 2026 9:10 PM

FASTag Monthly Local Pass Step By Step Guide To Get It and Benefits

జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారుల కోసం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు తరచుగా టోల్ ప్లాజాలు దాటే ప్రయాణికుల కోసం యాన్యువల్ పాస్‌తో పాటు మంత్లీ పాస్ సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ తన ఎక్స్ ఖాతాలో వెల్లడించింది.

ఒకే టోల్ ప్లాజా ద్వారా ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే స్థానిక ప్రయాణికులకు ఈ మంత్లీ పాస్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ మంత్లీ పాస్ అనేది ముందుగానే నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని చెల్లించి ఒక నెలపాటు టోల్ ఫీజులో రాయితీ పొందే విధానం. ఈ పాస్ తీసుకున్నవారు ప్రతిసారి సాధారణ టోల్ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆయా టోల్ ప్లాజా నిబంధనల ప్రకారం.. నెలలో అపరిమిత ప్రయాణాలు లేదా నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ప్రయాణాలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ యాన్యువల్ పాస్‌తో పోలిస్తే.. మంత్లీ పాస్ పరిమిత వినియోగానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. వార్షిక పాస్ రూ.3,075కు ఒక సంవత్సరం లేదా 200 ట్రిప్‌ల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా తరచుగా ప్రయాణించే వారికి అనుకూలం. అయితే మంత్లీ పాస్ మాత్రం ఒక నిర్దిష్ట టోల్ ప్లాజాకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

మంత్లీ పాస్ ఎలా పొందాలి?

  • మంత్లీ పాస్ కోసం ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వినియోగదారులు IHMCL పోర్టల్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

  • అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ సందర్శించిన తరువాత.. మంత్లీ ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ పాస్ ఎంపికను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.

  • తరువాత టోల్ ప్లాజాను ఎంపిక చేసుకుని, క్యాప్చా ఎంటర్ చేయాలి.

  • ఆ తర్వాత FASTag ట్యాగ్ ఐడీ లేదా వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ నమోదు చేసి, కావాల్సిన పాస్ రకాన్ని ఎంచుకుని చెల్లింపు పూర్తి చేయాలి.

  • చెల్లింపు అనంతరం రసీదు పొందవచ్చు.

ఆన్‌లైన్ విధానంలో మాత్రమే కాకుండా.. ప్రయాణికులు నేరుగా టోల్ ప్లాజాలో కూడా మంత్లీ పాస్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే పాస్ ధర, ట్రిప్‌ల పరిమితి, నిబంధనలు టోల్ ప్లాజా మరియు సంబంధిత బ్యాంకు ఆధారంగా మారుతాయి.

