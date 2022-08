మైక్రో బ్లాగింగ్‌ సైట్‌ ట్విట్టర్‌ కొనుగోలుపై టెస్లా ఎలాన్‌ మస్క్‌ వెనక్కి తగ‍్గారు. 44 బిలియన్ డాలర్ల కొనుగోలు ఒప్పందం నుంచి తప్పుకోవడంతో మస్క్‌పై ట్విట్టర్‌పై చట్టపరమైన పోరాటానికి దిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మస్క్ తాజాగా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇంగ్లీష్‌ ఫుట్‌బాల్‌ క్లబ్‌ టీం మాంచెస్టర్‌ యూనైటెడ్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party!

— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2022