E- Vehicle Company In Telangana: రూ. 2,100 కోట్లతో..

హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరో భారీ పరిశ్రమ రానుంది. అమెరికాకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల తయారీ సంస్థ ట్రైటాన్‌ - ఈవీ తెలంగాణలో తయారీ యూనిట్‌ నెలక్పొలేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో జూన్‌ 24న ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ఒప్పందం విజయవంతం కావడంలో మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలకంగా వ్యవహరించారు.

రూ. 2,100 కోట్లతో

మెదక్‌ జిల్లాలోని జహీరాబాద్‌లో ఉన్న నిమ్జ్‌లో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల తయారీ యూనిట్‌ను ట్రైటాన్‌ సంస్థ నెలకొల్పబోతుంది . ఇందు కోసం రూ. 2,100 కోట్లను పెట్టుబడిగా పెట్టనుంది. ఈ తయారీ యూనిట్‌ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఆల్ట్రా మోడ్రన్‌ ఈవీ మాన్యుఫాక్చరింగ్‌ యూనిట్‌గా రూపుదిద్దుతామని ట్రైటాన్‌ ప్రకటించింది.

కీలక అడుగు

ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలదే భవిష్యత్తని ఇప్పటికే టెక్నో నిపుణులు చెబుతుండగా, ప్రభుత్వ విధానాలు సైతం అందుకు అనుగుణంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల తయారీ యూనిట్‌ తెలంగాణలో ఏర్పాటు కానుంది.

Delighted to announce that Triton EV - a leading US based Electric Vehicle company will be investing ₹ 2,100 Crores to establish an ultra-modern EV manufacturing unit at NIMZ, Zaheerabad in Sangareddy district

An MoU is signed between Triton EV & Govt of Telangana today pic.twitter.com/HeHG6wHdw3

— KTR (@KTRTRS) June 24, 2021