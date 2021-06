ఎలక్ట్రిక్ వాహన విప్లవం రాబోతుంది: భవిష్ అగర్వాల్

'ఎలక్ట్రిక్ వాహన(ఈవీ) విప్లవం వస్తోంది!' అని ఓలా వ్యవస్థాపకుడు భవిష్ అగర్వాల్ అన్నారు. ఈవీలను తక్కువ ధరకు తీసుకొనిరావడానికి అనేక రాష్ట్రాలు తీసుకున్న చర్యలపై తాజాగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. "ఈవీ విప్లవం రాబోతుంది!. 2017లో మొట్టమొదటి సారిగా కర్ణాటక తీసుకున్న చర్యల నుంచి గత వారం గుజరాత్ ఈవీ-2021 పాలసీని ఆమోదించిన వరకు మొత్తం 21 రాష్ట్రాలు, యుటీలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనలను తక్కువ ధరకు తీసుకొనిరావడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఓలా ఫ్యూచర్ ఫ్యాక్టరీ, త్వరలో రాబోతున్న మా స్కూటర్ ఈవీని మరింత వేగవంతం చేయనుంది" అని అగర్వాల్ ఒక ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు.

గుజరాత్ 2021 ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ

గుజరాత్ ప్రభుత్వం గుజరాత్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ 2021ను ఆమోదించిన తర్వాత ఆయన ఈ వ్యాఖ్య చేశారు. రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాలలో రాష్ట్ర రోడ్లపై కనీసం రెండు లక్షల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను చూడాలనే లక్ష్యంతో ఈ పాలసీ తీసుకొచ్చినట్లు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రూపానీ పేర్కొన్నారు. ప్రజలను ఈ-వాహనాల కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించడానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే కొనుగోలుపై రూ.20,000(టూ-వీలర్) నుంచి రూ.1,50,000(ఫోర్- వీలర్) వరకు సబ్సిడీలను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త నిబందనలు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అమల్లో ఉంటాయి. దీని వల్ల ప్రతి సంవత్సరం రూ.5 కోట్ల విలువైన ఇంధనాన్ని ఆదా అవుతుందని సీఎం అన్నారు.

The EV revolution is coming! From Karnataka in 2017 to Gujarat just this week, 21 states and UTs are now incentivising EVs to make them affordable. We're committed to accelerating this with #OlaFuturefactory and our scooter that's coming soon! #FutureIsElectric @OlaElectric pic.twitter.com/4KZlXsHFDw

