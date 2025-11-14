 ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 14-11-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు

Nov 14 2025 12:13 AM | Updated on Nov 14 2025 12:19 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 14-11-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తిక మాసం, తిథి: బ.దశమి రా.3.23 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి, నక్షత్రం: పుబ్బ రా.12.47 వరకు, తదుపరి ఉత్తర, వర్జ్యం: ఉ.8.26 నుండి 10.04 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.22 నుండి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.06 నుండి 12.51 వరకు, అమృత ఘడియలు: సా.6.23 నుండి 8.01 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.08
సూర్యాస్తమయం :  5.21
రాహుకాలం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
యమగండం :  ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు 

మేషం... పనులలో ఆటంకాలు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయులు, బంధువులతో అకారణ వైరం. శ్రమ తప్పకపోవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి.

వృషభం.... కుటుంబంలో సమస్యలు. అనారోగ్యం. పనుల్లో జాప్యం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. వ్యాపార విస్తరణలో అవాంతరాలు. ఉద్యోగులకు పనిఒత్తిడులు.

మిథునం.... కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి విషయంలో ఒప్పందాలు. దూరపు బంధువుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

కర్కాటకం.... కొన్ని సమస్యలు వేధిస్తాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఆరోగ్యం మందిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. వ్యాపార , ఉద్యోగాలలో చిక్కులు.

సింహం..... కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. దైవదర్శనాలు. ఉద్యోగయత్నాలు సానుకూలం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు.

కన్య..... ఇంటాబయటా సమస్యలు. కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. బంధువులతో విభేదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.

తుల.... ముఖ్య సమాచారం. ఇంటాబయటా అనుకూలం. కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. పనులలో విజయం. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు నూతనోత్సాహం.

వృశ్చికం...... ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. భూలాభాలు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి.

ధనుస్సు... బంధువులతో వివాదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఇంటాబయటా సమస్యలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

మకరం....... ముఖ్య నిర్ణయాలు వాయిదా. పనుల్లో చికాకులు. బంధువుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. విద్యార్థుల యత్నాలు ముందుకు సాగవు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు.

కుంభం.... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. పనులలో అనుకూలత. సంఘంలో గౌరవం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

మీనం... రుణవిముక్తి. సంఘంలో ఆదరణ. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. దైవదర్శనాలు. వాహనయోగం. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 2

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

SSMB29 లోకేషన్‌కి ట్రిప్ వేసిన అనసూయ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 5

లేటు వయసులో ట్రెండింగ్ అయిపోయిన గిరిజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 1
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Ambati Rambabu Sensational Comments On ABN Radhakrishna And TV5 BR Naidu 2
Video_icon

Ambati: ధర్మారెడ్డి విచారణపై ABN, TV5 పిచ్చి వార్తలు...
The Hidden Storm Behind Global Silence 3
Video_icon

Global Silence: 8 లక్షల మంది బలి
TDP Belt Shop Scam At Nidadavolu 4
Video_icon

Nidadavolu: టీడీపీ బెల్ట్ షాపుల దందా.. బాటిల్‌పై అదనంగా రూ.30 వసూలు
Nara Lokesh Fake Propaganda on Renew Power Investments 5
Video_icon

ReNew సంస్థను రాష్ట్రం నుంచి పంపేసారంటూ లోకేష్ పచ్చి అబద్ధాలు
Advertisement
 