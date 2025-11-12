గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తిక మాసం, తిథి: బ.అష్టమి రా.3.48 వరకు, తదుపరి నవమి, నక్షత్రం: ఆశ్లేష రా.12.09 వరకు, తదుపరి మఖ, వర్జ్యం: ప.1.08 నుండి 2.42 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.11.23 నుండి 12.08 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.10.42 నుండి 12.17 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.06
సూర్యాస్తమయం : 5.21
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
మేషం... కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. ఎంత శ్రమపడ్డా ఫలితం కనిపించదు. ఒప్పందాలలో ఆటంకాలు. ధనవ్యయం. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు. వ్యాపారాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి.
వృషభం.... పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. భూవివాదాలు పరిష్కారం. వ్యాపారవృద్ధి. ఉద్యోగాలలో పురోగతి.
మిథునం.... పనులు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆరోగ్యభంగం. కుటుంబంలో చికాకులు. వ్యాపారాలు నిరాశాజనకమే. ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు. ఆలయ దర్శనాలు.
కర్కాటకం..... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. పోటీపరీక్షలలో విజయం. వాహనయోగం. కొత్త వ్యాపారాలకు శ్రీకారం. ఉద్యోగోన్నతి.
సింహం.... శ్రమ పెరుగుతుంది. పనులలో అవాంతరాలు. బంధువులతో వివాదాలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఒప్పందాలు వాయిదా. వ్యాపారాలు సామాన్యం. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
కన్య.... కుటుంబంలో శుభకార్యాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మరింత గుర్తింపు.
తుల.... కొత్త ఉద్యోగయోగం. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు మరింత అనుకూలత.
వృశ్చికం... ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. పనుల్లో జాప్యం. ఆరోగ్యభంగం. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
ధనుస్సు... వ్యయప్రయాసలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. కుటుంబంలో కొద్దిపాటి చికాకులు. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు. దైవదర్శనాలు.
మకరం.... సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల నుంచి ఆహ్వానాలు. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. వ్యాపార వృద్ధి. ఉద్యోగాలలో అనుకూలస్థితి.
కుంభం... కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కీలక మార్పులు.
మీనం... సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు. ధనవ్యయం. అనారోగ్యం. శ్రమాధిక్యం. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగాలలో పనిభారం. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. ఆస్తి వివాదాలు.