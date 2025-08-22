 Steel Plant: జీవీఎంసీ కౌన్సిల్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల నిరసన | YSRCP Corporators Protest In GVMC Council Demand To Save Visakhapatnam Steel Plant, More Details Inside | Sakshi
Vizag Steel Plant: జీవీఎంసీ కౌన్సిల్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల నిరసన

Aug 22 2025 11:33 AM | Updated on Aug 22 2025 12:10 PM

YSRCP Corporators Protest In GVMC Council

సాక్షి, విశాఖ: జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ సమావేశం సందర్భంగా విశాఖలో వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్లు నిరసనలకు దిగారు. వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ.. ప్రైవేటీకరణను ఆపాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ నిరసన చేపట్టారు. విశాఖ ఉక్కు.. ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ప్లకార్డుల ప్రదర్శించారు.

వివరాల ప్రకారం.. జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ సమావేశం సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్ల సమావేశానికి వచ్చారు. ఈ సందర్బంగా కౌన్సిల్‌లో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా మేయర్ పోడియం ముందు వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్లు నిరసనలకు దిగారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా కౌన్సిల్లో తీర్మానం చేయాలని నినాదాలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాల చేశారు. విశాఖ ఉక్కు.. ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ప్లకార్డుల ప్రదర్శించారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్లకు
సీపీఎం, సీపీఐ కార్పోరేటర్లు మద్దతు తెలిపారు. 

