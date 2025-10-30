 నేడు తుపానుపై పార్టీ నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ | YS Jagan holds video conference with party leaders on cyclone today | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేడు తుపానుపై పార్టీ నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌

Oct 30 2025 5:19 AM | Updated on Oct 30 2025 5:19 AM

YS Jagan holds video conference with party leaders on cyclone today

సాక్షి, అమరావతి: మోంథా తుపాను నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌­సీపీ రీజినల్‌ కో–ఆర్డి­నేటర్లు, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులతో గురు­వా­రం ఉ.11 గంటలకు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించను­న్నారు. తుపాను తర్వాత జిల్లాల్లో నెలకొన్న ప­రి­స్థి­తులు, పంట నష్టం వంటి వివరాలను పార్టీ కేడర్‌ను ఆయన అడిగి తెలుసుకోను­న్నారు. 

బాధితులకు ప్రభుత్వం నుంచి తగిన సహాయం అందేలా ఒత్తిడి తీసుకురావడంపై నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బాధితులకు అండగా నిలవాలన్న వైఎస్‌ జగన్‌ పిలుపు మేర­కు పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో చురుగ్గా పనిచేశారు. శ్రీకాకుళం నుంచి తిరు­పతి వరకూ జిల్లా అధ్యక్షులు, నియోజ­కవర్గ సమన్వయకర్తలు, పార్టీ కార్యకర్తలు తుపాను బాధితులకు బాసటగా నిలిచారు. 

ప్రజలను పునరావాస శిబిరాలకు తరలించడంలో, వారి­కి ఆహారం అందించడంలో సేవలందించారు.  తుపానువల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థా­యిలో పర్యటించి నష్టపోయిన బాధితు­లకు భరోసా ఇవ్వడంతో పాటు వివ­రాలను సేకరించారు. వాటిని వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో వైఎస్‌ జగన్‌కు వివరించనున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణపై మోంథా పంజా.. కుండపోత వర్షాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ ప్రియా వారియర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

వణికించిన మోంథా.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)
photo 4

నిర్మాత దిల్‌రాజు ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

క్యూట్‌గా కవ్విస్తోన్న జెర్సీ బ్యూటీ (ఫోటోలు)

Video

View all
President Droupadi Murmu Takes Historic Sortie in Rafale Jet at Ambala Base 1
Video_icon

అంబాలా ఎయిర్ బేస్ లో రాష్ట్రపతి ముర్ము సాహసం!
Heavy Rain In Hyderabad Flood Water Inflow Rises To Musi River 2
Video_icon

భారీ గాలులతో వర్షాలు.. హైదరాబాద్ ప్రజలకు హెచ్చరిక
YSRCP Gangula Brijendra Reddy Provided Essential to Flood Victims 3
Video_icon

Montha Cyclone : వరద బాధితులకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించిన గంగుల బ్రిజేంద్ర రెడ్డి
Passengers Suffers In Vijayawada Bus Stand 4
Video_icon

APSRTCపై మోంథా పంజా.. ప్రయాణికుల కష్టాలు
Biggest Anti-Drug Operation Turns Deadly In Brazil 5
Video_icon

డ్రగ్స్ మాఫియాపై ఎటాక్.. 64 మంది మృతి..
Advertisement
 