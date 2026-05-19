 ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నా డబ్బులు డిమాండ్‌.. వైద్యం అందక మహిళ మృతి | Woman died due to negligence of hospitals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నా డబ్బులు డిమాండ్‌.. వైద్యం అందక మహిళ మృతి

May 19 2026 11:26 AM | Updated on May 19 2026 12:08 PM

Woman died due to negligence of hospitals

ప్రతీకాత్మక చిత్రం

సాక్షి, విశాఖ: రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు రెచ్చిపోతున్నాయి. తాజాగా విశాఖలోని ఓమ్ని ఆసుపత్రిలో వైద్యం వికటించి ఓ మహిళ మృతిచెందింది. దీంతో వైద్యుల నిర్లక్షం కారణంగానే మహిళ చనిపోయిందని ఆమె తరపు బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నప్పటికీ అదనంగా డబ్బు తేవాలని డిమాండ్ చేశారని డబ్బు తేవడం ఆలస్యమవడంతో ఆపరేషన్‌కు ఆలస్యం చేశారని తెలిపారు.

దీంతో మహిళకు సరైన సమయంలో చికిత్స అందక ప్రాణాలు వదిలిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ అదనంగా రూ. 60 వేలు ఆసుపత్రి వర్గాలు వసూలు చేశారని పేర్కొన్నారు. ఆసుపత్రి సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆసుపత్రి ముందు ధర్నా చేపట్టారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'పురుష:' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

మంచు మనోజ్ కొత్త ట్రస్ట్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : షాప్ ఓపెనింగ్ లో సందడి చేసిన నటి హిమజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Buchi Babu Sana Speech at Peddi Trailer Takeover Event 1
Video_icon

పెద్దితో జాన్వీ శ్రీదేవి గారి రేంజికి వెళ్ళిపోతారు
Default image
Video_icon

లోకేష్ ఆశలపై నీళ్లు.. మోదీ నిర్ణయంతో నిరాశ
YSRCP Venkat Reddy Satires On Nimmala Ramanaidu Cycling 3
Video_icon

నిమ్మల రామానాయుడి సైకిల్ పై వెళ్తే కెమెరామెన్ మాత్రం కార్ లో

TDP Leaders Fake Currency Racket Busted in Hindupur 4
Video_icon

బాలయ్య ఇలాకాలో టీడీపీ ఫేక్ కరెన్సీ.. లక్షకు 10 లక్షల ఫేక్ కరెన్సీ
Mother Emotional Video Viral 5
Video_icon

గీ తల్లి ప్రేమ చూస్తే..దుఃఖం ఆగదు
Advertisement
 