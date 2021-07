సాక్షి, అమరావతి: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌ ఆరంభమైన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి భారత క్రీడాకారులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొంటున్న అథ్లెట్లు విజయం సాధించి పతకాలతో తిరిగి రావాలని ఆకాంక్షించారు. భారత జాతి మొత్తాన్ని గర్వపడేలా చేయాలని, ఈ క్రీడల్లో మనకంటూ కొన్ని మధుర జ్ఞాపకాలు ఉండేలా చరిత్ర సృష్టించాలని ఆకాంక్షిస్తూ అథ్లెట్లకు విషెస్‌ తెలిపారు. ఈ మేరకు సీఎం జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Wishing the contingent of Indian athletes all the success & glory at #Olympics #Tokyo2020. I hope you will make the entire nation proud and give us some historic moments to cherish. #Cheer4India @WeAreTeamIndia

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) July 23, 2021