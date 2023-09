LIVE : Chandrababu And Nara Lokesh Bail Petition Hearings and Ground updates

03:10 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

ఢిల్లీలో బయటికొచ్చిన లోకేష్‌

► ఢిల్లీ: నిన్నటి నుంచి కనిపించకుండా ఉన్న లోకేష్‌

► మధ్యాహ్నం 3గంటలకు గల్లా జయదేవ్ నివాసానికి చేరుకున్న లోకేష్

► లోకేష్ తో పాటు టిడిపి ఎంపీ రవీంద్ర కుమార్

► లోకేష్‌కు 41A నోటీసులు ఇవ్వనున్న CID అధికారులు

► లోకేష్‌ బయటకు రావడానికి ముందు భారీగా మంతనాలు

► CIDకి సమాచారం ఇవ్వడమే మంచిదని సుప్రీంకోర్టు సీనియర్‌ లాయర్లు సూచించినట్టు సమాచారం

► దేశం విడిచిపోవడం వల్ల తప్పుడు సంకేతాలిచ్చినట్టు అవుతుందని సూచించినట్టు సమాచారం

► అరెస్ట్‌ భయంతో ఢిల్లీలో ఉండడం వల్ల కేడర్‌ నిరుత్సాహానికి గురవుతుందని చెప్పిన పార్టీ నేతలు

► తండ్రి అరెస్టయిడే ప్రజల్లో ఉండి ఆందోళన చేయాలి కానీ.. మీ అరెస్ట్‌ గురించి ఆలోచిస్తే ఎలా అన్న నేతలు

► బింకం వీడి గల్లా జయదేవ్‌ ఇంటికొచ్చిన లోకేష్‌

► నోటీసు అందుకోగానే పలువురు సీనియర్‌ లాయర్లతో మాట్లాడేందుకు సన్నాహాలు

02:35 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

ఆలోచించుకోవాల్సిందే TDP, జనసేనే : CPI

► BJPతో జనసేన పొత్తులో ఉంది

► జనసేనతో TDP పొత్తులో ఉంది

► TDP, జనసేన కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి

► వాళ్లు BJP తో తెంచుకుని వస్తే మేం స్వాగతిస్తాం

► దేశం, రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే TDP, జనసేన పార్టీలు బీజేపీ నుంచి బయటకు రావాలి : CPI రామకృష్ణ

02:15 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

పవన్‌కళ్యాణ్‌కు జై కొట్టాలని యాక్షన్‌ కమిటీలో TDP నిర్ణయం

► పవన్‌ కళ్యాణ్‌ వారాహి యాత్రకు పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాం : అచ్చెన్న

► రేపటి నుంచి కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డలో జరిగే వారాహి యాత్రలో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలంతా పాల్గొనాలి

► చంద్రబాబును బాగా అభిమానించే వారిలో దాదాపు 97 మంది ఇప్పటివరకు చనిపోయారు

► త్వరలోనే చనిపోయిన వారి కుటుంబాలను కలిసి ధైర్యం చెబుతాం

► అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి రోజున భువనేశ్వరి నిరాహారదీక్ష చేస్తారు

► అక్టోబర్ 2 రాత్రి 7 నుంచి 7.05 వరకు ప్రతి ఇంట్లో లైట్లన్నీ ఆపేసి నిరసన తెలపాలి

► లైట్లు ఆపి వరండాలోకి వచ్చి కొవ్వొత్తులతో నిరసన తెలపాలని కోరుతున్నా

► రేపటినుంచి 4 రోజులు మచిలీపట్నం పార్లమెంటు పరిధిలో పవన్ పర్యటిస్తారు

► పవన్ పర్యటనలో తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొని సంపూర్ణ సహకారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం

02:00 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

కోర్టు సాక్షిగా బయటపడుతున్న తండ్రీకొడుకుల డొల్లతనం

► అసలు తప్పే చేయలేదు, మేం నిప్పు అని చెప్పుకున్న చంద్రబాబు, లోకేష్‌

► కోర్టు ముందు వేసే పిటిషన్లు, వాదనలను పరిశీలిస్తే బయటపడుతోన్న డొల్లతనం

► రాజకీయ కక్షతో కేసులని చెబుతున్న వాళ్లు అదే విషయాన్ని కోర్టు ముందు చెప్పని వైనం

► మచ్చుకు ఒక రెండు ఉదాహరణలు పరిశీలిస్తే.. ఎక్కడా మేం తప్పు చేయలేదని చెప్పడం లేదు

► ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు అక్రమ అలైన్‌మెంట్‌ కేసులో ఒకసారి వాదనలు పరిశీలిస్తే..

► లోకేష్‌ బెయిల్‌ కోరుతూ ఏపీ హైకోర్టులో దమ్మాలపాటి వాదనలు

► తండ్రితో కలిసి కరకట్ట ఇంట్లో నివాసం ఉన్నందుకు నాపై ఎలా కేసు పెడతారు? : లోకేష్‌

► అంటే చంద్రబాబు తప్పు చేస్తే చంద్రబాబును పట్టుకోవాలి కానీ, లోకేష్‌పై ఎలా కేసు పెడతారా అన్నదేనా మీ వాదన

► ఇన్నర్‌ రింగ్‌రోడ్డు వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకోలేదని చెప్పిన లోకేష్‌ తండ్రి తరపున సంతకాలు ఎందుకు పెట్టారు?

► కరకట్టపై ఉన్న లింగమనేని గెస్ట్‌హౌజ్‌ను క్విడ్‌ప్రోకో కింద తీసుకున్నారన్న అభియోగాలపై

► చంద్రబాబు తరపున సిద్ధార్థ లూథ్రా, దమ్మలపాటి వాదనలు

► కరకట్టపై ఉన్న లింగమనేని ఇంట్లో చంద్రబాబు అద్దెకు ఉన్నారు అంతే

► కానీ.. ఆ ఇంటికి ఆయన అద్దె డబ్బు చెల్లించలేదు, ఆ అద్దె కట్టింది చంద్రబాబు భార్య భువనేశ్వరీ

► భువనేశ్వరీ కట్టిన అద్దె లింగమనేని ఐటీ రిటర్నుల్లో ఎందుకు జమ కాలేదు?

► అసలు మీరు చెల్లించిన అద్దెను మీ ఐటీ రికార్డుల్లోనయినా చూపించారా?

01:25 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

ఓవర్‌ టు ఢిల్లీ : లోకేష్‌ ఎక్కడ?

► లోకేష్ కోసం ఢిల్లీలో గాలిస్తోన్న AP CID

► 41ఏ సీఆర్‌పీసీ నోటీసులు ఇచ్చేందుకు గాలిస్తోన్న ఏపీ సీఐడీ అధికారులు

► నోటీసులు తీసుకోకుండా ఢిల్లీలో దాగుడు మూతలు ఆడుతున్న లోకేష్‌

► స్కిల్ స్కామ్‌, ఫైబర్ నెట్ కేసుల్లో ఇప్పటికే ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లు

► CIDతో పాటు మీడియా కంట్లో కూడా పడకుండా తిరుగుతున్న లోకేష్

► ఇప్పటివరకు ఉన్న ఐటీసీ మౌర్య హోటల్‌లో రూమ్‌ ఖాళీ

► ఆఫీసు కోసం వినియోగించుకున్న జయదేవ్ కంపెనీ గెస్ట్‌ హౌజ్‌ ఖాళీ

► లోకేష్‌ రెగ్యులర్‌గా వాడే కారును పక్కకు పెట్టిన టిడిపి

► సుప్రీంకోర్టు లాయర్లకు ఈ కేసు గురించి ఇంకేం చెబుతారు?

► లాయర్లతో మంతనాలు చేయడానికి లోకేష్‌ లా చదవలేదు కదా?

► పోనీ న్యాయశాస్త్రాన్ని ఔపోసన పట్టి సీనియర్‌ లాయర్లకే చెప్పే కేసు పాయింట్లు కూడా ఏమీ లేవు కదా?

► పైగా, ఎన్ని కేసులుంటే అంత మంచి పదవులు ఇస్తాను అని ప్రకటించారు కదా

► తన దాకా వస్తే కానీ లోకేష్‌కు అర్ధం కావడం లేదా?

01:10 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

యాక్షన్‌ కమిటీలో TDP నేతలు ఏం చర్చించారు?

► నంద్యాలలో TDP పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ సమావేశం

► చంద్రబాబు నంద్యాలలో అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి అక్కడే సమావేశం జరిపిన టీడీపీ

► జూమ్ ద్వారా మాత్రమే హాజరవుతానని వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా భేటీలో పాల్గొన్న నారా లోకేష్

► హాజరైన అచ్చెన్న, బాలకృష్ణ, యనమల, ఇతర సభ్యులు

► టీడీపీ, జనసేన కోఆర్డినేషన్ కమిటీ నియామకంపై చర్చ

► 10 మందితో కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం

► చంద్రబాబు అరెస్ట్, పెరుగుతున్న కేసుల దృష్ట్యా భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చ

► టీడీపీ, జనసేనతో కలిసి ఎలా ముందుకెళ్లాలనే దానిపై చర్చ

► పైకి భింకంగా కనిపిస్తున్నా.. లోన గందరగోళంగా టిడిపి నేతల పరిస్థితి

► ఇన్ని తప్పులు ఎలా చేశారని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తే ఏం చేయాలి?

► మీరు తప్పులు చేయకుండానే కేసులు పెట్టారా అని ప్రశ్నిస్తే ఏం చెప్పాలి?

► లోకేష్‌ ఎందుకు ఢిల్లీకే పరిమితమయ్యారని ప్రశ్నిస్తే ఏం చెప్పాలి?

1:05 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలున్నాయా?

► ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు అక్రమ అలైన్‌మెంట్‌పై టిడిపికి YSRCP ఏడు ప్రశ్నలు

1. అలైన్‌మెంట్ ఖరారుకు ముందు లింగమనేని ఎకరాను రూ.8 లక్షలకు విక్రయించారు, అలైన్‌మెంట్‌ తర్వాత రూ.36 లక్షల రిజిస్టర్ విలువ చూపించారు. అంటే రిజిస్టర్‌ విలువే నాలుగున్నర రెట్లకు పైగా పెరిగింది వాస్తవం కాదా?

2. మార్కెట్ ధర ప్రకారం ఎకరా రూ.2.50 కోట్లు పలికింది. 355 ఎకరాల విలువ మార్కెట్ ధర ప్రకారం అమాంతంగా రూ.887.50 కోట్లకు పెరిగింది వాస్తవం కాదా?

3. అమరావతి నిర్మాణం పూర్తయితే సీడ్ క్యాపిటల్ ప్రాంతంలో ఎకరా విలువ రూ.4 కోట్లకు చేరుతుందని నాడు సీఎం హోదాలో చంద్రబాబే ప్రకటించింది వాస్తవం కాదా?

4. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డును ఆనుకుని ఉన్న భూముల విలువ ఎకరా రూ.6 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా వేసింది వాస్తవం కాదా?

5. అమరావతి నిర్మాణం పూర్తయితే ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు పక్కనున్న 355 ఎకరాల విలువ ఏకంగా రూ.2,130 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా వాస్తవం కాదా?

6. ఆ ప్రకారం మార్కెట్ ధరను బట్టి హెరిటేజ్‌ఫుడ్స్ 10.4 ఎకరాల మార్కెట్ విలువ రూ.5.20 కోట్ల నుంచి రూ.41.6 కోట్లకు కోట్లు పెరిగిందన్నది వాస్తవం కాదా?

7. ఇన్నర్‌ రింగ్ రోడ్డే లేదు.. స్కాం జరగలేదంటారు.. మరి ఇన్నాళ్లు ప్రజలకు రాజధాని కట్టామని ఎందుకు చెప్పారు? చంద్రబాబు సృష్టించిన సంపద అంటే మాయా ప్రపంచమేనా?

12:10 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

బ్రాహ్మణి, ముందు తప్పు చేశాడా లేదా మీ ఆయన్ని అడుగు : వరుదు కళ్యాణి

► బ్రాహ్మణి మోత పిలుపుపై వరుదు కళ్యాణి విమర్శలు

► ED, IT, CID మోగిస్తున్న అవినీతి మోతకు సమాధానం చెప్పు బ్రాహ్మణి..!

► టీడీపీకి 2019లోనే ప్రజలు మోత మోగించారు

► ఇప్పుడు బాబు జైల్లో ఉన్నాడని కొత్తగా మోగించేది ఏముంటుంది?

► టీడీపీ మాయమాటలను నమ్మే వారెవరూ లేరని బ్రాహ్మణి గుర్తించాలి

► తప్పుచేసినోళ్లే సంఘీభావం కోరడం సిగ్గుచేటు

► తప్పులపై తప్పులు చేసి ఇప్పుడు బుకాయిస్తే ఎలా?

► బాబును మించిన నియంత ఎవరూ లేరని బ్రాహ్మణికి తెలియదా?

12:00 PM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

తప్పులు చేసి, జైలుకి వెళ్లి.. మోత మోగిస్తానంటారా?

► లోకేష్‌, బ్రాహ్మణి మోత పిలుపుపై కురసాల కన్నబాబు చురకలు

► చంద్రబాబుకు ఆల్‌రెడీ మోత మోగింది

► గతంలో కాపు ఉద్యమంలో నిరసన తెలిపితే అక్రమ కేసులు పెట్టారు

► కాపు ఉద్యమంలో పెట్టిన అక్రమ కేసులను సీఎం జగన్ మాఫీ చేశారు

► నాటి సిద్ధాంతం ప్రకారం ఇవాళ టీడీపీ వాళ్లు కంచాలు కొడితే కేసులు పెట్టాలి కదా?

► చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేస్తే నన్ను కలవనివ్వారా అని లోకేష్ అంటున్నాడు

► ఆనాడు ముద్రగడను అరెస్ట్ చేసి ఆయన కుమారుడ్ని దారుణంగా కొట్టారు

► కాపులు కంచాలు కొడితే తప్పని టీడీపీ నేతలే చెప్పారు

► బాబు స్కిల్ స్కామ్‌తో రాష్ట్రమంతా మోతెక్కిపోతుంది

► భలేగా కుంభకోణం చేశామని మోత మోగించాలనుకుంటున్నారా?

► ఫైబర్‌ గ్రిడ్‌ స్కాం, ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్ అక్రమ అలైన్‌మెంట్‌ స్కాంల తర్వాత ఇంకేమి మోగిస్తారు?

11:29 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

సూత్రధారి చంద్రబాబు, కీలక పాత్రధారి పెండ్యాల శ్రీనివాస్‌ చౌదరీ

► చంద్రబాబు మాజీ పీఎస్ పెండ్యాల శ్రీనివాస్‌ చౌదరీని సస్పెండ్‌ చేసిన ప్రభుత్వం

► సర్వీస్ నిబంధనలు అతిక్రమించినందుకు శ్రీనివాస్‌పై సస్పెన్షన్ వేటు

► సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీఎస్ జవహర్‌రెడ్డి

► ప్రస్తుతం ప్లానింగ్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా ఉన్న శ్రీనివాస్

► స్కిల్ కుంభకోణం, చంద్రబాబు ఐటీ నోటీసుల్లో కీలకంగా ఉన్న శ్రీనివాస్

► శ్రీనివాస్ ద్వారానే చంద్రబాబుకు నిధులు చేరాయని గుర్తించిన CID

► ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా అమెరికా పారిపోయిన శ్రీనివాస్



లెక్కలన్నీ తెలిసిన ఏకైక వ్యక్తి శ్రీనివాసే, అందుకే అమెరికాకు ఎక్స్‌పోర్ట్‌ చేశారు

► చంద్రబాబుకు వచ్చే నిధులన్నీ శ్రీనివాస్‌ ద్వారానే రూట్‌ అయినట్టు గుర్తించిన CID

► పర్సనల్ సెక్రటరీగా పని చేసిన సమయంలో బాబుకు నమ్మకంగా పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరి

► శ్రీనివాసచౌదరి ఇంట్లో ఫిబ్రవరి 13 ,2020న IT సోదాలు

► ఏకంగా రూ.2 వేల కోట్ల అక్రమ లావాదేవీలను గుర్తించిన IT అధికారులు

► చంద్రబాబు పేరును స్పష్టంగా రాసుకున్న శ్రీనివాసచౌదరి

► చంద్రబాబుకు సంబంధించి ఫిబ్రవరి 17, 2020న ఐటీ శాఖ కమిషనర్ సురభి అహ్లువాలియా ప్రెస్ నోట్ విడుదల

► బ్లాక్‌ మనీ రూ.2వేల కోట్లకు సంబంధించి వివరాలు లభ్యమయ్యాయని పేర్కొన్న ఐటీ శాఖ కమిషనర్ సురభి అహ్లువాలియా

► మొత్తమ్మీద చంద్రబాబు చీకటి చరిత్రలో పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరి పాత్ర పెద్దదేనంటున్న ఐటీ

► పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరి దొరికితే కీలక ఆధారాలు దొరికే అవకాశం ఉందని భావిస్తోన్న CID & IT

► అవసరమయితే అమెరికాకు వెళ్లి పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరిని తీసుకురావాలని భావిస్తోన్న CID & IT

► ఇంటర్‌పోల్‌ సహకారం తీసుకుని పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరిని తీసుకువచ్చే అవకాశం

11:00 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

బాబు కోసం గుండు గీయించుకుంటే@ రూ.1000

►టీడీపీ నేతల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది.

►ఎల్లో బ్యాచ్‌కు మద్దతిచ్చే వారే కరువురయ్యారు.

►చంద్రబాబు అరెస్టుకు నిరసన తెలిపేవారే దిక్కులేరు.

►ఆటోడ్రైవర్లకు రూ.1000 ఇచ్చి గుండ్లు గీయించిన ఎల్లో బ్యాచ్‌.

►టీడీపీ నేతల తీరుపై సోషల్‌ మీడియాలో సెటైర్లు..

10:50AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

►టీడీపీ నేత నూకరాజుపై కేసు నమోదు..

చంద్రబాబు అరెస్ట్ తదనంతర పరిణామాలతో జడ్జిలపై సోషల్ మీడియాలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వారిపై హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు జడ్జిపై అసభ్యకర కామెంట్లు చేసిన భీమిలికి చెందిన నూకరాజుపై సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్… — YSR Congress Party (@YSRCParty) September 30, 2023

10:40AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

అంత భయమెందుకు లోకేష్‌?

►అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్‌మెంట్ స్కాంలో A14గా ఉన్న నారా లోకేష్

►అరెస్ట్ భయంతో ఢిల్లీలోనే లోకేష్‌.

►41ఏ నోటీసులు ఇచ్చేందుకు ఢిల్లీకి సీఐడీ అధికారులు

►సీఐడీకి దొరక్కుండా దాగుడుమూతలు ఆడుతున్న చినబాబు.

►తప్పు చేయకపోతే నోటీసులు అందుకోవడానికి భయమెందుకు..

10:35 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

బాలయ్యకు సామాన్యురాలు కౌంటర్‌

►సినిమాల్లో తొడ కొట్టినట్లు అసెంబ్లీలో కూడా బాలయ్య తొడకొడితే ఎలా?

►నిజానికి బాలకృష్ణకు రాజకీయాలు తెలీదు.. వాటి గురించి మాట్లాడలేడు కూడా.

►పొరపాటున బాలయ్య నోరుతెరిస్తే బూతులే మాట్లాడతాడు

►చంద్రబాబు రూ.371 కోట్లు అవినీతి చేశాడు.

►అది తప్పు కాబట్టే.. అరెస్ట్ చేశారు

10:30 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

బాబు మాజీ పీఎస్‌ శ్రీనివాస్‌ సస్పెన్షన్‌

►చంద్రబాబు మాజీ సీఎస్‌ పెండ్యాల శ్రీనివాస్‌ సస్పన్షన్‌

►ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా అమెరికా పారిపోయిన శ్రీనివాస్‌

►శుక్రవారంలోగా రావాలని నోటీసులిచ్చినా వెనక్కి రాని శ్రీనివాస్‌

►స్కిల్‌ స్కామ్‌, చంద్రబాబు ఐటీ నోటీసులిచ్చినా కీలకంగా ఉన్న శ్రీనివాస్‌

►ప్రభుత్వ సర్వీస్‌ రైల్స్‌ అతిక్రమించినందుకు శ్రీనివాస్‌ సస్పెన్షన్‌

8:45 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

21వ రోజు జైలులో చంద్రబాబు..

►జైలులో 21వ రోజు రిమాండ్‌ ఖైదీగా చంద్రబాబు

►చంద్రబాబుకు పూర్తి స్థాయిలో భద్రత కల్పిస్తున్న జైలు వర్గాలు.

►చంద్రబాబుకు ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్య పరీక్షలు.

►చంద్రబాబు పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారన్న జైలు అధికారులు

►ఈ వారానికి చంద్రబాబుతో పూర్తైన ములాఖత్‌లు.

7:00 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

లోకేష్‌ ఎక్కడ.?

► ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కాంలో A14 లోకేష్

► 41ఏ కింద నోటీసులు ఇచ్చేందుకు ఢిల్లీకి వెళ్లిన CID బృందం

► ఇప్పటివరకు బస చేసిన ITC మౌర్య హోటల్‌లో రూమ్‌ ఖాళీ

► మీటింగ్‌లు పెట్టే గల్లా జయదేవ్ కంపెనీ గెస్ట్‌ హౌజ్‌లో లేడు

► రెగ్యులర్‌గా వాడే కారు మార్చేశాడు

► CID కంటికి కనిపించకుండా లోకేష్ దాగుడు మూతలు.

06:30 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

బ్రాహ్మణి.. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పగలరా?

► బ్రాహ్మణి చేసిన వ్యాఖ్యలకు YSRCP సూటి ప్రశ్నలు

1) బాబు పర్సనల్ సెక్రటరీ పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరి ఇంట్లో కేంద్ర సంస్థ ఆదాయంపన్ను అధికారులు ఫిబ్రవరి 13 ,2020న సోదాలు జరిపినపుడు రూ.2 వేల కోట్ల అక్రమ లావాదేవీలకు సంబంధించి నల్లధన వివరాలు లభ్యమయ్యాయని ఫిబ్రవరి 17, 2020న ఐటీ శాఖ కమిషనర్ సురభి అహ్లువాలియా ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేశారు. దీన్ని మీరు అంగీకరించారా? లేదా?

2) అమరావతి కాంట్రాక్టర్ల నుంచి రూ.600 కోట్ల సచివాలయం బిల్డింగ్ లో రూ.119 కోట్లు (20%) ముడుపులు బాబు పర్సనల్ సెక్రటరీ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ చౌదరి కి ఇచ్చానని షాపుర్జీ పల్లంజి ప్రతినిధి మనోజ్ వాసుదేవ్ చెప్పాడు. అవును, నిజమే ఆ డబ్బు బాబుకు ఇచ్చాను అని అని శ్రీనివాస్‌ చౌదరీ ఒప్పుకున్నాడు అని ఆగష్టు 4 న కేంద్ర సంస్థ ఇన్‌కంటాక్స్‌ సంస్థ చంద్రబాబుకు నోటీస్ ఇచ్చింది. దీనిమీద మీ మాటేంటీ?

3) రూ.371 కోట్ల స్కిల్ కుంభకోణంలో కేంద్ర సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ED) నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది. మరి మీరు అంతా సవ్యంగా జరిగిందని ఎలా అంటారు?

4) CID నోటీసులు అందుకున్న వెంటనే పెండ్యాల శ్రీనివాసచౌదరి, మనోజ్ వాసుదేవ్ , యోగి విదేశాలకు ఎందుకు పారిపోయారు?.

06:14 AM, సెప్టెంబర్‌ 30, 2023

తెలుగుసేనలో అయోమయం

► రాజమండ్రిలో జైలుకు పరిమితమైన చంద్రబాబు

► ఢిల్లీ నుంచి కదలనంటున్న లోకేష్‌ బాబు

► రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్‌కు భువనేశ్వరి

► రాజమండ్రి లోకేష్ క్యాంప్‌లో నారా బ్రాహ్మణి

► రెండు రోజుల హడావిడి తర్వాత కనిపించని బాలకృష్ణ

► జైలు ముందు పొత్తు ప్రకటన చేసి సైలంట్‌ అయిన పవన్‌ కళ్యాణ్‌.