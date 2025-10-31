 ఆరో సబ్జెక్టుకు అరకొర స్పందనే! | Elective system in Intermediate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆరో సబ్జెక్టుకు అరకొర స్పందనే!

Oct 31 2025 6:34 AM | Updated on Oct 31 2025 6:34 AM

Elective system in Intermediate

ఇంటర్మిడియట్‌లో ‘ఎలక్టివ్‌’ విధానం నామమాత్రమే..

ఆర్ట్స్‌ సబ్జెక్టులు ఎంచుకున్న సైన్స్‌ విద్యార్థులు 42 మంది 

2,592 మంది ఆరో సబ్జెక్టుగా మ్యాథ్స్, బయాలజీ ఎంపిక 

రెండో భాష బదులుగా సబ్జెక్టులు ఎంచుకున్న 253 మంది

సాక్షి, అమరావతి: ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మిడియెట్‌ విద్యా విధానంలో చేపట్టిన సంస్కరణలపై విద్యార్థులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయ కోర్సులకు అదనంగా 2025–26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి సబ్జెక్టుల ఎంపికలో ‘ఎలక్టివ్‌’ విధానం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అలాగే, రెండో భాష స్థానంలో నచ్చిన సబ్జెక్టును తీసుకునే అవకాశాన్నీ అమలు చేశారు. అయితే, కొత్త విధానంపై అవగాహన కల్పించడంలో వెనుకబడడం, విద్యా సంవత్సరం ముందు నుంచే మార్పులు, చేర్పులు చేయకపోవడంతో ఎలక్టివ్‌ విధానం విద్యార్థులను ఆకర్షించలేకపోయింది.

దీంతో అతి స్వల్ప సంఖ్యలో మాత్రమే అదనపు సబ్జెక్టును ఎంచుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. 42 మంది సైన్స్‌ విద్యార్థులు ఆర్ట్స్‌ సబ్జెక్టులు ఎంచుకోవడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా జేఈఈ, నీట్‌ పరీక్షలు రాసేందుకు వీలుగా ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఎంపీసీ విద్యార్థులు బయాలజీ, బైపీసీ విద్యార్థులు మ్యాథమెటిక్స్‌ అదనపు సబ్జెక్టుగా ఎంచుకునే అవకాశం కల్పించగా ఈ రెండు గ్రూపుల్లోనూ కేవలం 2,592 మంది మాత్రమే ఆరో సబ్జెక్టును తీసుకున్నారు. ఇక రెండో భాష (సెకండ్‌ లాంగ్వేజ్‌) స్థానంలో ఏదైనా గ్రూప్‌ సబ్జెక్టు ఎంచుకునే అవకాశం ఇవ్వగా అతి కొద్ది మందే సబ్జెక్టును ఎంచుకున్నారు.  

రెండో భాష స్థానంలో సబ్జెక్టు ఎంచుకున్న 253 మంది
గత ప్రభుత్వం అన్ని పాఠశాలల్లోనూ అంచెల వారీగా సీబీఎస్‌ఈ సిలబస్‌ను అమల్లోకి తెచ్చింది. దీంతో 2024–25 విద్యా సంవత్సరంలో తొలిసారి పదో తరగతి విద్యార్థులు సీబీఎస్‌ఈ సిలబస్‌ చదువుకుని పరీక్షలు రాశారు. వీరికి అనుకూలంగా 2025–26 విద్యా సంవత్సరంలోనూ ఇంటర్మిడియెట్‌లో సీబీఎస్‌ఈ విధానం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ క్రమంలో సబ్జెక్టుల ఎంపిక, లాంగ్వేజెస్‌ స్థానంలో కొత్త సబ్జెక్టు ఎంచుకునే అవకాశం కల్పించారు. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్మిడియెట్‌ మొదటి సంవత్సరంలో 5,28,805 మంది విద్యార్థులు ఉండగా, వారిలో 253 మంది మాత్రమే రెండో భాష స్థానంలో సైన్స్‌ సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసుకొన్నారు. ఇందులో 117 మంది ఎంపీసీ విద్యార్థులు బయాలజీని, మరో 136 మంది బైపీసీ విద్యార్థులు మ్యాథమెటిక్స్‌ను ఎంచుకున్నారు. 

ఆరో సబ్జెక్టు ఎంపికలోనూ విద్యార్థులు ఆసక్తి కనబరచడం లేదు. ఎంపీసీ చదువుతున్న 1,059 మంది విద్యార్థులు ఆరో సబ్జెక్టుగా బయాలజీని ఎంచుకోగా, బైపీసీ చదువుతూ మ్యాథమెటిక్స్‌ తీసుకున్న వారు 1533 మంది ఉన్నారు. Ü ఎంపీసీ గ్రూప్‌ చదువుతూ ఆరో సబ్జెక్టుగా చరిత్రను ముగ్గురు, సివిక్స్‌ను ఇద్దరు, కామర్స్‌ మరో ఇద్దరు ఎంపిక చేసుకున్నారు.

 బైపీసీలో చేరిన కొందరు విద్యార్థులు ఆర్ట్స్‌ గ్రూపులనూ ఎంచుకున్నారు. 29 మంది విద్యార్థులు జియోగ్రఫీని, ఇద్దరు సివిక్స్, మరో ఇద్దరు చరిత్రను ఎంపిక చేసుకున్నారు. 
సీఈసీ గ్రూపులో కేవలం ఒక్క విద్యార్థి మాత్రమే మ్యాథమెటిక్స్‌ ఎంపిక చేసుకొన్నారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వెెకేషన్‌లో చిల్‌ అవుతోన్న హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

కజిన్ సిస్టర్‌ కూతురి పెళ్లిలో అనసూయ సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

మోంథా ఎఫెక్ట్‌: వరంగల్ అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 4

జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025: మైమరిపిస్తున్న కొత్త వాహనాలు (ఫోటోలు)
photo 5

డైమండ్‌ నగల్లో మెరిపోతున్న రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On Chandrababu Nara Lokesh And Pawan Kalyan Elevation 1
Video_icon

24 గంటల ముందు వచ్చారు.. 48 గంటల్లో వెళ్లిపోయారు
Anchor Eshwar SATIRICAL Punches on Yellow Media And Chandrababu 2
Video_icon

బాబు గారు సీఎంగా ఉంటే వస్తదా? ఎల్లో మీడియా వార్తలపై ఈశ్వర్ సెటైర్లు
Warangal Flood Rescue 473 Girls Safely Evacuated 3
Video_icon

Warangal: వరదలో చిక్కుకున్న 473 మంది బాలికలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు
Randhir Jaiswal Clarity on India US Trade Deal 4
Video_icon

తుది దశకు భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ చర్చలు
YSRCP Sake Sailajanath Fires on Chandrababu Govt Over AP Farmer Issue 5
Video_icon

భారీ వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే ఆదుకోవాలి: శైలజానాథ్
Advertisement
 