సాక్షి, విజయవాడ: చంద్రబాబు స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) దూకుడుగా ముందుకెళ్తోంది. డిజైన్‌టెక్‌ సిస్టమ్స్‌కు చెందిన రూ.31.20 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కుంభకోణంలో డిజైన్‌టెక్‌ మనీ లాండరింగ్‌కి పాల్పడింది. నిధుల దుర్వినియోగం, మనీ లాండరింగ్ కేసు నేపథ్యంలో ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది.

స్కిల్‌ స్కామ్‌లో ఏపీ సీఐడీ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ఆధారంగా ఈడీ విచారణ చేపట్టింది. షెల్‌ కంపెనీల ద్వారా నిధులు మళ్లించినట్లు విచారణలో వెల్లడయ్యింది. ఇప్పటికే డిజైన్‌టెక్‌ ప్రతినిధులు వికాస్‌, సుమన్‌ బోస్‌, ముకుల్‌ చంద్ర అగర్వాల్‌, సురేష్‌ గోయల్‌ను ఈడీ అరెస్ట్‌ చేసింది.

ED has provisionally attached properties amounting to Rs. 31.20 Crore belonging to M/s Designtech Systems Private Limited (DTSPL) in a money laundering case for diversion and misutilisation of funds.

