పవన్‌ అభిమానికి సీఎం జగన్‌ ఆర్థిక సాయం

సాక్షి తాడేపల్లి: పవన్‌కల్యాణ్ అభిమానికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి రూ.10 లక్షలు మంజూరు చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ అభిమాని నాగేంద్ర రక్త సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని, అతనికి అత్యవసర చికిత్స చేయాలంటూ ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ ట్వీట్ చేసింది. పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు ఈ విషయాన్ని విషయాన్ని సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెంటనే సీఎం జగన్ పవన్ అభిమానికి రూ.10లక్షలు మంజూరు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు సీఎంవో స్పెషల్ ఆఫీసర్‌ డాక్టర్ హరికృష్ణ ఆస్పత్రికి ఎల్‌వోసీ అందజేశారు. ప్రభుత్వ సాయంతో పవన్ అభిమాని నాగేంద్రకు స్టెమ్ సెల్ థెరపి జరిగింది. అతడి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్టు సీఎంవో అధికారులు పేర్కొన్నారు.

This case came to CM @ysjagan sir notice. On his instructions we immediately spoke to hospital authorities and they agreed to treat at 10Lakhs. CM sir immediately sanctioned 10L & Stem cell therapy treatment started already and he is responding well. We are also in constant touch https://t.co/UGhdvjCgMf pic.twitter.com/jIEnLsUsx2

— Dr Hari Krishna (@HariKrishnaCMO) August 15, 2020