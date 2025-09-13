 మద్యం కోసం కన్నతల్లినే కడతేర్చాడు | Man Ends His Mother Life For Not Giving Money For Alcohol, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మద్యం కోసం కన్నతల్లినే కడతేర్చాడు

Sep 13 2025 9:39 AM | Updated on Sep 13 2025 10:08 AM

Brutality for not giving money for alcohol

మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఘాతుకం  

తలకు తీవ్రగాయమవడంతో ఘటనా స్థలిలోనే మృతి 

నాతవరం(అనకాపల్లి జిల్లా): మద్యం కోసం కన్నతల్లినే కడతేర్చాడు. మండలంలో వైబీ పట్నంలో మద్యం మత్తులో తల్లిని చంపిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. పోలీసుల కథనం మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన చిటికిల జోగునాయుడు, మంగ దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కుమార్తెకు వివాహం కాగా కొడుకు రామ్మూర్తినాయుడు మాకవరపాలెం మండలానికి చెందిన అమ్మాయిని çప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో కుమారుడు వ్యసనాలకు బానిసై మద్యం తాగడానికి డబ్బులివ్వాలంటూ ఇంట్లో తరచూ గొడవ పడేవాడు. భర్త వే«ధింపులు భరించలేక భార్య దేవి నాతవరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 

తల్లిదండ్రులు కూడా పలు మార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో రామ్మూర్తినాయుడు హైదరాబాద్‌ వెళ్లిపోయాడు.  గురువారం మరిడమ్మతల్లి పండగ కావడంతో గ్రామానికి వచ్చాడు. రాత్రి ఒంటి గంట వరకు మద్యం తాగి వైబీ పట్నంలోని తన ఇంటికి వచ్చాడు. మళ్లీ డబ్బుల కోసం తండ్రితో గొడవపడ్డాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొడుకు పరిస్థితి గమనించిన ఆయన అక్కడి నుంచి తప్పించుకోగా, నిద్రిస్తున్న తల్లి మంగను కొట్టి డబ్బులడిగాడు. మంచం పైనుంచి కింద పడేసి పక్కనే ఉన్న పూల కుండీతో తలపై బలంగా కొట్టాడు. 

దీంతో తల్లి స్పృహ తప్పి అపస్మార స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె మెడలో ఉన్న బంగారు పుస్తెలతాడు, శతమానం లాక్కుని పారిపోయాడు. ఇరుగుపొరుగు వారు వచ్చి చూసేసరికి మంగ మరణించింది. మృతురాలి భర్త జోగునాయుడి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. నిందితుడిని అదుపులోని తీసుకున్నామని, దర్యాప్తు అనంతరం అరెస్ట్‌ చేయనున్నట్లు నర్సీపట్నం డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘అందెల రవమిది’ చిత్రం ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

'కిష్కింధపురి' మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆరెంజ్‌ డ్రెస్‌లో అందంగా ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

యాపిల్ సీఈఓతో అమితాబ్ బచ్చన్ మనవరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

'మిరాయ్'తో మరో హిట్.. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
MVS Nagireddy EXPOSES BIG TRUTH About Chandrababus Assembly Speech 1
Video_icon

అమరావతి రాజధాని అని చెప్పలేదు ఆరోజు అసెంబ్లీలో జరిగింది ఇదే..!
Charlie Kirk Case Update 2
Video_icon

చార్లీ కిర్క్ ని చంపింది ఇతడే...!

SIT High Drama at Narreddy Sunil Reddy Residence and Offices 3
Video_icon

నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డి నివాసం, ఆఫీస్ లో సోదాల పేరిట సిట్ హైడ్రామా
TDP Leaders ATTACK On CPI Leader Selva Kumars House 4
Video_icon

సీపీఐ సెల్వకుమార్ దంపతులపై దాడి
Asia Cup No Hype For India Vs Pakistan Match 5
Video_icon

చిక్కుల్లో ఆసియా కప్
Advertisement
 