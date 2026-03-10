 30 మంది వైద్య విద్యార్థులకు అస్వస్థత | All students stable after diarrhoea outbreak at AIIMS Mangalagiri | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

30 మంది వైద్య విద్యార్థులకు అస్వస్థత

Mar 10 2026 5:03 AM | Updated on Mar 10 2026 5:03 AM

All students stable after diarrhoea outbreak at AIIMS Mangalagiri

మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో డయేరియా కలకలం 

మంగళగిరి టౌన్‌: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్‌లో యూజీ విద్యార్థులు డయే­రియా బారిన పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎయిమ్స్‌లోని హాస్టల్‌లో ఉంటున్న 25–30 మంది యూజీ విద్యార్థులు 4 రోజులుగా వాంతులు, విరేచనాలతో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రత్యేక వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వీరు చికిత్స పొందినట్లు సమాచారం.

ఇందులో 20 మంది విద్యార్థుల్లో కొద్దిపాటి డయేరియా లక్షణాలున్నాయని, వారు ఒక్క­రోజు చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్‌ కాగా, మరో 9 మంది విద్యార్థులకు ఎక్కువ లక్షణాలు కనబడడంతో వారు 2 రోజుల పాటు చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్‌ అయినట్లు ఎయిమ్స్‌ వర్గాలు తెలిపా­యి. విద్యార్థుల నుంచి రక్త నమూనాలను సేక­రించి టెస్ట్‌లకు పంపారు. అలాగే, నీటి నమూ­నాలను సేకరించి పరీక్షల కోసం గుంటూరు­లోని ల్యాబ్‌కు పంపినట్లు సమాచారం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో పవర్‌‌ఫుల్‌గా హీరోయిన్ ధన్సిక (ఫొటోలు)
photo 2

సాక్షి మీడియా ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
photo 4

టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Indian Stock Markets Collapse 1
Video_icon

10 నిమిషాల్లో 12 లక్షల కోట్లు ఆవిరి.... ఈ స్టాక్స్ మీ దగ్గర ఉంటే కొంప కొల్లేరే
Why BR Naidu Silent In Parakamani Theft Case 2
Video_icon

పరకామణిలో బంగారం చోరీ కేసు.. BR నాయుడు ఇప్పుడు మాట్లాడు!
Mallampet-Bachupally Connecting Road Controversy 3
Video_icon

మల్లంపేట నుంచి బాచుపల్లి కనెక్టింగ్ పేరుతో రోడ్డు నిర్మాణం
Clashes Between US And Israel over Attack on Iran Oil Fields 4
Video_icon

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఫైట్ అసలు కారణం ఇదే..
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Suggestions to YSRCP Leaders 5
Video_icon

టాస్క్ ఫోర్స్ లా ఏర్పడి పని చేద్దాం ఓటర్ల జాబితా సవరణపై సజ్జల కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 