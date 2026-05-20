 ఏపీలో 14 గ్రీన్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు | 14 green energy projects in AP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీలో 14 గ్రీన్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు

May 20 2026 5:23 AM | Updated on May 20 2026 5:23 AM

14 green energy projects in AP

సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్రంలో 14 హరిత ఇంధనం (గ్రీన్‌ ఎనర్జీ) ప్రాజెక్టులకు ప్రభు త్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్‌ మంగళవారం వేర్వేరుగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.   

అనుమతులు పొందిన ప్రాజెక్టులు  
» శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా అమడగూరు మండలంలో రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ 6600 మెగావాట్ల ఏసీ/ 9000 డీసీ సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు.  
» అదానీ హైడ్రో ఎనర్జీ ఎలెవన్‌ లిమిటెడ్‌కు వైఎస్సార్‌ కడపజిల్లా గండికోటలో 2250 మెగావాట్ల పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టు–2. 
»  తిరుపతి జిల్లాలో యమ్నాకో ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు 89 కేటీపీఏ గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ ప్రాజెక్టు 
» అనంతపురం జిల్లా డి.హిరేహాల్‌ మండలంలోని కడలూరు, హుళికల్‌ గ్రామాల్లో క్లీన్‌ రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ హైబ్రిడ్‌ సంస్థకు 140.80 ఏసీ/ 211.20 డీసీ ప్రాజెక్టులు. 
» నంద్యాల జిల్లా అవుకు మండలం సింగనపల్లి గ్రామంలో క్లీన్‌ రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ హైబ్రిడ్‌ త్రీ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ 35 ఏసీ/ 52.50 డీసీ ప్రాజెక్టు. 
» పల్నాడు జిల్లా విప్పర్ల గ్రామంలో 12 టీపీడీ సామర్థ్యంతో డెల్టా బయోగ్యాస్‌ పల్నాడు టు ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌. 
» ఏలూరు జిల్లా ముప్పవరం గ్రామంలో 20 టీపీడీ సామర్థ్యంతో హెచ్‌పీసీఎల్‌ రెన్యువబుల్‌ అండ్‌ గ్రీన్‌ ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌ కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌.  
» తిరుపతి జిల్లా నాయడుపేట మండలం మెనకూరు గ్రామంలో ఎనర్జియా బయోఫ్యూయెల్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ సంస్థకు 12 టీపీడీ కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌.  
» తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు మండలం బలభద్రపురం గ్రామంలో  విభాబయోఫ్యూయెల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు 15 టీపీడీ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌.  
» నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలంలోని సున్నంవారిచింతల గ్రామంలో శ్రీ బాలాజీ బయో ఎనర్జీస్‌ అండ్‌ ఆర్గానిక్స్‌కు 12 టీపీడీ కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌.  
» ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జి.కొండూరు మండలం కడింపొరవరంలో ఐవోసీజీపీఎస్‌ రెన్యువబుల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు 15 టీపీడీ  కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌. 
»  విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలం తలగాం గ్రామంలో అమృత శ్రీ బయో–సీఎన్‌సీ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు 12 టీడీపీ బయో–సీఎన్‌సీ ప్లాంట్‌ . 
»  క్రోమా–ఆటోర్‌ పవర్‌ ప్రొడక్ట్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ చేపట్టనున్న 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్రాజెక్టు ఎడవల్లి గ్రామం నుంచి రెంటచింతల మండలం జెట్టిపాలెం గ్రామానికి మార్పు. 
» శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఎన్‌పీకుంట మండలంలోని పి.కొత్తపల్లి గ్రామంలో 100 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు కోసం 325 ఎకరాల భూమి లీజ్‌ ఒప్పందం పునరుద్ధరణకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.   

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాశీ ఖన్నా గ్లామర్ ఫోటోషూట్
photo 2

'పురుష:' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

మంచు మనోజ్ కొత్త ట్రస్ట్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Margani Bharat Serious Comments On Lokesh Over Special Flight Journeys 1
Video_icon

ఏపీకి ముగ్గురు సీఎంలు
Funny Incident at CM Vijay's Cabinet Meeting 2
Video_icon

విజయ్ కేబినెట్ మీటింగ్ లో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న అంకుల్
MS Dhoni Emotional Farewell at Chepauk 3
Video_icon

చెపాక్ ధోనీ కన్నీటి వీడ్కోలు..సురేష్ రైనాని హగ్ చేసుకుని ధోని ఎమోషనల్
Advocate Jada Sravan Kumar Comments On Raghu Ramakrishna 4
Video_icon

రఘురామకృష్ణ కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నాడు..!
MK Stalin Shocking Comments on CM Vijay Govt 5
Video_icon

విజయ్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూలిపోవచ్చు.. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండండి
Advertisement
 