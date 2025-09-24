1/23
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అధ్యక్షతన ఆ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం బుధవారం(సెప్టెంబర్ 24) జరిగింది.
2/23
సూపర్ సిక్స్ మోసాలు, రైతులు పడుతున్న అవస్థలు, పార్టీ శ్రేణులపై కూటమి సర్కార్ వేధింపులతో పలు అంశాలపై పార్టీ కేడర్కు ఆయన ఈ భేటీలో దిశానిర్దేశం చేశారు.
3/23
అట్టర్ఫ్లాప్ అయిన సూపర్ సిక్స్పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా? అంటూ మండిపడ్డారు.
4/23
కార్యకర్తల కోసం వైఎస్సార్సీపీ డిజిటల్ బుక్ను ఆయన లాంచ్ చేశారు.
5/23
రెడ్ బుక్ పేరుతో దాడులు, దౌర్జన్యాలు చేసిన వారి పేర్లు నమోదు చేసేలా ఏర్పాటు చేశారు.
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23