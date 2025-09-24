 అట్టర్‌ఫ్లాప్‌ సూపర్‌-6పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు) | YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos | Sakshi
అట్టర్‌ఫ్లాప్‌ సూపర్‌-6పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Sep 24 2025 5:06 PM | Updated on Sep 24 2025 5:27 PM

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos1
1/23

వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన ఆ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం బుధవారం(సెప్టెంబర్‌ 24) జరిగింది.

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos2
2/23

సూపర్‌ సిక్స్‌ మోసాలు, రైతులు పడుతున్న అవస్థలు, పార్టీ శ్రేణులపై కూటమి సర్కార్‌ వేధింపులతో పలు అంశాలపై పార్టీ కేడర్‌కు ఆయన ఈ భేటీలో దిశానిర్దేశం చేశారు.

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos3
3/23

అట్టర్‌ఫ్లాప్‌ అయిన సూపర్‌ సిక్స్‌పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా? అంటూ మండిపడ్డారు.

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos4
4/23

కార్యకర్తల కోసం వైఎస్సార్‌సీపీ డిజిటల్ బుక్‌ను ఆయన లాంచ్‌ చేశారు.

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos5
5/23

రెడ్ బుక్ పేరుతో దాడులు, దౌర్జన్యాలు చేసిన వారి పేర్లు నమోదు చేసేలా‌ ఏర్పాటు చేశారు.

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos6
6/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos7
7/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos8
8/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos9
9/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos10
10/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos11
11/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos12
12/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos13
13/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos14
14/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos15
15/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos16
16/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos17
17/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos18
18/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos19
19/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos20
20/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos21
21/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos22
22/23

YS Jagan Launches DIGITAL BOOK App for YSRCP Activists Photos23
23/23

YS Jagan Mohan Reddy Launches digital book Photos
