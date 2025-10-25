 సరికొత్త హంగులతో సిద్ధమవుతున్న సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌.. శరవేగంగా అభివృద్ధి పనులు (ఫొటోలు) | Secunderabad Railway Station Latest Redevelopment Works Photos Trending On Social Media | Sakshi
సరికొత్త హంగులతో సిద్ధమవుతున్న సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌.. శరవేగంగా అభివృద్ధి పనులు (ఫొటోలు)

Oct 25 2025 7:54 AM | Updated on Oct 25 2025 8:36 AM

Secunderabad railway station redevelopment works photos1
1/23

సికింద్రాబాద్‌ స్టేషన్‌ పునరాభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయని, మరోవైపు పండుగల సందర్భంగా ప్రయాణికుల రాకపోకలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయన్నారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos2
2/23

సికింద్రాబాద్‌ డీఆర్‌ఎం ఆర్‌.గోపాలకృష్ణన్‌ శుక్రవారం స్టేషన్‌లోని అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లను పరిశీలించిన అనంతరం ఆయన ఉన్నతాధికారులతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos3
3/23

అలాగే సికింద్రాబాద్‌ డివిజనల్‌ కార్యాలయంలో వార్‌రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos4
4/23

పండుగ సీజన్‌ కోసం గ్రేడెడ్‌ క్రౌడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ప్లాన్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ప్రయాణికులు, వాహనాల కదలిక, ఫుట్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జిల వినియోగం, రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే వేళలను అంచనా వేసేందుకు సర్వేలు నిర్వహించి ట్రాఫిక్‌ అధ్యయనం చేసినట్లు డీఆర్‌ఎం వివరించారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos5
5/23

సాధారణంగా సికింద్రాబాద్‌ స్టేషన్‌ నుంచి సగటున 1.34 లక్షలు మంది రాకపోకలు సాగిస్తారు.పండుగల దృష్ట్యా ప్రస్తుతం 1.84 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos6
6/23

గేట్‌ 2, గేట్‌ 4 వద్ద కొత్త హోల్డింగ్‌ ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేశారు.రెతిఫైల్‌ బస్‌స్టేషన్‌ వైపు కొత్త ఫుట్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జిని తెరిచారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos7
7/23

సికింద్రాబాద్‌ వెస్ట్‌ మెట్రో స్టేషన్‌ వైపు కొత్త ఎగ్జిట్‌ గేట్‌ 5 తెరిచినట్లు అధికారులు వివరించారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos8
8/23

రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న రూట్లలో 24 రైళ్లకు లింగంపల్లి, హైటెక్‌ సిటీ, చర్లపల్లి స్టేషన్లలో అదనపు స్టాప్‌లను ఏర్పాటు చేశారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos9
9/23

92 కెమెరాలతో పటిష్టమైన సీసీటీవీ నిఘా, 17 టికెటింగ్‌ కౌంటర్లు, 20 ఆటోమేటిక్‌ టికెట్‌ వెండింగ్‌ మెషీన్లు ఏర్పాటు చేశారు.

Secunderabad railway station redevelopment works photos10
10/23

24 గంటల పాటు వార్‌ రూమ్‌ల నిర్వహణ కొనసాగుతుంది.

Secunderabad railway station redevelopment works photos11
11/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos12
12/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos13
13/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos14
14/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos15
15/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos16
16/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos17
17/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos18
18/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos19
19/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos20
20/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos21
21/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos22
22/23

Secunderabad railway station redevelopment works photos23
23/23

# Tag
Secunderabad Secunderabad Railway Station Railway station development photo gallery Telangana Hyderabad
View all
View all
