 ఇది అంతులేని కథలా.. సిట్‌ విచారణ వేళ కేటీఆర్‌ (చిత్రాలు) | BRS Working President KTR Reached To Jubliee Hills Police Station For SIT Investigation In Phone Tapping Case, Photos Gallery Inside | Sakshi
ఇది అంతులేని కథలా.. సిట్‌ విచారణ వేళ కేటీఆర్‌ (చిత్రాలు)

Jan 23 2026 11:34 AM | Updated on Jan 23 2026 11:41 AM

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station1
1/11

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కల్వకుంట్ల తారకరామారావు సిట్‌ విచారణకు హాజరయ్యారు. కేటీఆర్‌ ఒక్కడినే జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌లోకి అనుమతించారు. #PhoneTappingCase

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station2
2/11

హరీష్‌రావు, ఇతర కీలక నేతలు, పార్టీ శ్రేణులు బయటే ఉండిపోయాయి. సజ్జనార్‌ నేతృత్వంలోని సిట్‌ అధికారులు ఆయన్ని ప్రశ్నించనున్నారు. #KTR

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station3
3/11

అంతకు ముందు.. తెలంగాణ భవన్‌లో ఈ కేసుతో తనకు సంబంధం లేదని.. చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తిని కాబట్టి ఎన్నిసార్లు పిలిచినా హాజరవుతానని అన్నారాయన.

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station4
4/11

అంతులేని కథలా ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు విచారణ జరుగుతోందని.. నోటీసులు, విచారణ అంతా రాజకీయ డ్రామా అంటూ రేవంత్‌ సర్కార్‌ను విమర్శించారు.

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station5
5/11

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station6
6/11

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station7
7/11

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station8
8/11

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station9
9/11

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station10
10/11

Phone Tapping Case KTR Reached To Jubliehills Police Station11
11/11

# Tag
phone tapping case KTR Jubilee Hills Jubilee hills police station Telangana photo gallery viral photo
