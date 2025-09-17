 ‘ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో’ మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు) | The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos | Sakshi
‘ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో’ మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

Sep 17 2025 7:26 AM | Updated on Sep 17 2025 7:25 AM

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos1
1/16

మసూద ఫేమ్ తిరువీర్ నటించిన తాజా చిత్రం ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో(The Great Pre Wedding Show). ఈ చిత్రాన్ని ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos2
2/16

ఈ మూవీకి రాహుల్ శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్.

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos3
3/16

ఈ సినిమా టీజర్‌ను రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు.

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos4
4/16

ఈ చిత్రంలో తిరువీర్‌ ఫోటోగ్రాఫర్‌ పాత్రలో కనిపించారు.

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos5
5/16

ఈ చిత్రంలో టీనా శ్రావ్య, మాస్టర్ రోహన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos6
6/16

ఈ సినిమా నవంబరు 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos7
7/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos8
8/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos9
9/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos10
10/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos11
11/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos12
12/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos13
13/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos14
14/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos15
15/16

The Great Pre Wedding Show Teaser Launch Event Photos16
16/16

Teaser Launch Tollywood Thiruveer photo gallery
