 అన్న కూతురి పెళ్లిలో రాజీవ్ కనకాల- యాంకర్ సుమ సందడి (ఫోటోలు) | Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos | Sakshi
అన్న కూతురి పెళ్లిలో రాజీవ్ కనకాల- యాంకర్ సుమ సందడి (ఫోటోలు)

Oct 30 2025 3:56 PM | Updated on Oct 30 2025 3:56 PM

Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos1
1/6

రాజీవ్ కనకాల అన్న కూతురి పెళ్లి గ్రాండ్‌గా జరిగింది.

Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos2
2/6

ఈ పెళ్లి వేడుకలో రాజీవ్ కనకాల తన సతీమణి సుమతో కలసి సందడి చేశారు.

Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos3
3/6

ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos4
4/6

Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos5
5/6

Anchor Suma Rajeev Kanakala Brother Daughter Wedding PHotos6
6/6

# Tag
anchor suma rajeev kanakala brother daughter Wedding Photos
Photos

photo 1

