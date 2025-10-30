నిజమైన డబ్బును మాత్రమే పొదుపు చేయండి.
దేశంలోనే అత్యంత
తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో నటిస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉంది ర
గ్రహం అనుగ్రహం:
పసిడి ప్రియుల
మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలోని ప్ర�...
ప్రముఖ బాలీవుడ్ గాయకుడు సంగీత దర్శక�...
భార్యపై గృహ హింసకు పాల్పడిన ఆరోపణలతో...
ప్రముఖ బాలీవుడ్ గాయకుడు సంగీత దర్శక�...
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వల్ల ప్రపంచం తీవ�...
అనంతపురం జిల్లాకి చెందిన ప్రముఖ రాజ�...
ఎవరెస్టుని అధిరోహించిన ఎందరో సాహస వీ...
పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఆనంద్ మహాంద్రా(...
సాక్షి, హైదరాబాద్: కర్నూలులో(Kurnool Bus Fire Accide...
ఇస్లామాబాద్: దాయాది దేశం పాకిస్తాన్...
సాక్షి, హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నుంచి బ�...
ఇడ్లీ అనేది చాలా మంది భారతీయులకు అలవ�...
సాక్షి, కర్నూలు: కర్నూలు శివారు చిన్న�...
అక్రమ్(Mahmood Akram)కు భాషలపై ఆసక్తి చిన్నప�...
Oct 30 2025 3:56 PM | Updated on Oct 30 2025 3:56 PM
రాజీవ్ కనకాల అన్న కూతురి పెళ్లి గ్రాండ్గా జరిగింది.
ఈ పెళ్లి వేడుకలో రాజీవ్ కనకాల తన సతీమణి సుమతో కలసి సందడి చేశారు.
ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
అన్న కూతురి పెళ్లిలో రాజీవ్ కనకాల- యాంకర్ సుమ సందడి (ఫోటోలు)
ఇట్స్ ఫ్యామిలీ టైమ్ అంటున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్ డైరెక్టర్ కూతురు (ఫోటోలు)
రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది: YS జగన్
యశ్ 'టాక్సిక్'లో జరుగుతున్న మిస్టరీ! ఇండస్ట్రీ టాక్ ఇదే!
Karanam Dharmasri: క్యాంపులు లేవు.. ఫుడ్ లేదు..! పీకల్లోతు నీళ్లలో జనాలు
Montha Cyclone: వామ్మో....వారంలో మరో పెనుతుఫాను
Montha Cyclone: పార్టీ కేడర్ కు దిశానిర్దేశం చేసిన వైఎస్ జగన్