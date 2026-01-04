కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)

నోబెల్ వచ్చేదాకా ముగింపు ఉండదా సార్!
గ్రహం అనుగ్రహం:
విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొస్తుంటే.. ఇంకా ఏమీ చేయడం లేదని అంటారేంటయ్యా!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ ఫిల్మ్ 'విశ్వంభర'..
బెంగళూరు: ప్రతీ ఒక్కరి జీవితాల్లో ఉప...
మస్కట్: వర్క్ పర్మిట్లు, వృత్తిపరమ�...
కొద్దిసేపటిలో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడ�...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని,ముజఫర్నగర్లో అ�...
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్-ఎయిర్ ఆర...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని హత్రాస్లో విషాద�...
ఈరోజుతో 2025కి గుడ్ బై చెప్పేసి..కొత్త �...
అయ్యప్ప స్వామి తిరువాభరణాల దర్శనం అం...
ఈ రోజు(డిసెంబర్ 31, బుధవారం)తో 2025 ముగియ�...
పేదవాడిగా పుట్టడం తప్పు కాదు..అలానే చ�...
ఉదయ్పూర్లో స్వయంగా కంపెనీ సీఈవో తన...
నైరోబీ: కెన్యాకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాప�...
సాహసమే చేయ్రా డింభకా. అన్నది కదరా పా�...
భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య తలెత్తిన ఉద్...
సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖలోని సింహాచ�...
ఫిట్నెస్కి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుంద�...
అనుకోని ప్రమాదాల్లో బాధితులు అవయవాల�...
దేశవ్యాప్తంగా భావోద్వేగ మద్దతుకు �...
పథనంతిట్ట: శబరిమల ఆలయంలో ఆరోపణలు వెల�...
అవయవ లోపంకి మించిన రుగ్మతలతో పోరాడుత...
జకార్తా: ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తాల...
ఫలానా కేసును.. గంటల్లోనే చేధించిన ఖాక�...
జలంధర్: ఉపాధి కోసం రష్యా వెళ్లిన భారత ...
శరీరంలో ఏ అయవం కదలదు అంటే..ఎవ్వరైనా చత...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని డిల్లీలో ఇటీ�...
మెక్సికో సిటీ: దక్షిణ మెక్సికోలో ఘోర ...
ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక ప�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రస్�...
మరో రెండు రోజుల్లో 2025 ముగియబోతోంది. ఇ�...
బరువు తగ్గేందుకు రకరకాల డైట్లు, వ్య�...
యశవంతపుర (బెంగళూరు): ఆస్పత్రి ఆపరేషన్ థియేటర్లో మహిళలు బట
సీరియల్ నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చిన నటుడు రవికృష్ణ.
యశవంతపుర: ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించి ఆస్పత్రిలో చికిత్
టీమిండియా విధ్వంసకర బ్యాటర్, వరల్డ్ నంబర్ వన్ టీ20 ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ వచ్చే ఏడాది జరుగబోయే టీ20 వరల్డ్కప్కు ము
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
Jan 4 2026 8:53 AM | Updated on Jan 4 2026 8:53 AM
హీరోయిన్ ప్రణీత.. కుమార్తెతో కలిసి పోర్చుగల్లోని లిస్బన్ సిటీకి ట్రిప్ వేసింది.
ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.
కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)
డ్రైవర్ రాయుడు హత్యపై చంద్రబాబు సంచలన వీడియో
రాయలసీమ ఎత్తిపోతలను ఆపింది చంద్రబాబే! అసెంబ్లీ సాక్షిగా అడ్డంగా ఇరికించిన రేవంత్
అప్పుల్లో హిస్టరీ.. AP పరిస్థితి మిస్టరీ
మూడోసారి దొరికాడు... సుధీర్ రెడ్డి పనైపోయింది ఈసారి పడే శిక్ష..
జగన్ దంపతులను అనరాని మాటలు అన్నావ్ ఎగిరావ్.. ఎగిరావ్...బొక్క బోర్లా పడ్డావ్