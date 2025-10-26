 కూతురితో తిరుమలలో సురేఖ వాణి (ఫోటోలు) | Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos | Sakshi
కూతురితో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సురేఖవాణి (ఫోటోలు)

Oct 26 2025 8:51 AM | Updated on Oct 26 2025 11:15 AM

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos1
1/8

ప్రముఖ నటి సురేఖవాణి తిరుమలలో సందడి చేశారు. కూతురు సుప్రియతో కలిసి తిరుమల చేరుకున్న ఆమె స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos2
2/8

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos3
3/8

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos4
4/8

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos5
5/8

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos6
6/8

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos7
7/8

Actor Surekha Vani and Her Daughter Supritha Photos8
8/8

# Tag
Surekha Vani daughter Supritha Photos
