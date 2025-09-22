 శరన్నవరాత్రులు అమ్మవారి అలంకారాలు- నైవేద్యాలు! (ఫొటోలు) | Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos | Sakshi
ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి అలంకారాలు నైవేద్యాలు! (ఫొటోలు)

Sep 22 2025 2:01 PM | Updated on Sep 22 2025 2:49 PM

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos1
1/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos2
2/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos3
3/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos4
4/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos5
5/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos6
6/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos7
7/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos8
8/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos9
9/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos10
10/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos11
11/12

Devotional : Dussehra Navaratri Avatars 2025 Photos12
12/12

Tag
Dussehra 2025 Dussehra Celebrations Dussehra Festival Dussehra Festival (Vijayadashami) photo gallery devotional Indrakeeladri kanaka durga temple
Photos

