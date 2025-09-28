 శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు) | Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos | Sakshi
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)

Sep 28 2025 10:08 AM | Updated on Sep 28 2025 10:14 AM

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos1
1/20

ఓ పక్క రుక్మిణి..మరో పక్క సత్యభామ.. మురళీలోలుడు బకాసురుడిని వధిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేశారు.

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos2
2/20

సర్వభూపాలుడిని అధిరోహించిన స్వామి సకల భూపాలురకు తానే అధిపతినని.. తన భిక్షే రాజ్యాధికారమని సందేశమిచ్చారు.

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos3
3/20

అంతకుముందు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవృక్షంపై రాజమన్నార్‌ అవతారంలో వచ్చి భక్తులకు అభయమిచ్చారు.

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos4
4/20

శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో నాలుగో రోజైన శనివారం కల్పవృక్ష. సర్వభూపాల వాహనసేవలు నిర్వహించారు.

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos5
5/20

తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులు మలయప్పను దర్శించుకుని, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos6
6/20

వాహనసేవల ముందు కళాప్రదర్శనలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి.

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos7
7/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos8
8/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos9
9/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos10
10/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos11
11/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos12
12/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos13
13/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos14
14/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos15
15/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos16
16/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos17
17/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos18
18/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos19
19/20

Srivari Brahmotsavam Sarvabhupala Vahanam Photos20
20/20

srivari brahmotsavam sarvabhupala vahanam Photos
