కింగ్‌స్టన్‌: జమైకా దిగ్గజ స్ప్రింటర్‌ ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ ఇటీవల తండ్రైన విషయం తెలిసిందే. బోల్ట్‌ భాగస్వామి కాసీ బెన్నెట్‌ జూన్‌ 14న పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే ఇప్పటి వరకు తన కూతురు ఫొటో కానీ, పేరును కానీ ప్రకటించకపోవడం గమనార్హం. బుధవారం తన భార్య కాసీ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో కూతురు ఫొటోను షేర్‌ చేసి పేరును ప్రకటించాడు. ‘నా ప్రియురాలు కాసీకి పుట్టిన రోజు శుభకాంక్షలు. ఈ ప్రత్యేక రోజున నీతో ఆనందంగా గడపాలని కోరుకుంటున్న. నేను మీ ఆనందాన్ని తప్పా మరేది కోరుకోను. నిన్ను ఎప్పుడు సంతోషంగా, చిరునవ్వుతో ఉంచడం నా బాధ్యత. మేము మా కూతురు ‘ఒలింపియా లైట్నింగ్’‌తో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిచాం’ అంటూ బోల్ట్‌ తన కూతురి పేరును ప్రకటించాడు. (చదవండి: బోల్ట్‌ తండ్రయ్యాడు)

I want to wish my gf @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u & will continue to doing my best keeping a smile on ur face. We have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt ⚡️🎉🎊💫 pic.twitter.com/FhlwdaF2Zx

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020