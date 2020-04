న్యూఢిల్లీ: క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి అంటువ్యాధిలా అంద‌రినీ క‌బ‌లిస్తోంది. అయినా ప్రాణాల‌ను ఫణంగా పెట్టి క‌రోనా రోగుల‌కు డాక్ట‌ర్లు సేవ‌లందిస్తున్నారు. అయినా కొంద‌రు మాత్రం వైద్యుల‌పై దాడుల‌కు పాల్ప‌డుతున్నారు. వైద్యుల‌పై ఉమ్మివేస్తూ, దుర్భాష‌లాడుతూ భౌతిక దాడుల‌కు పాల్ప‌డుతున్నారు. దీనికి నిర‌స‌న‌గా దేశవ్యాప్తంగా ఈనెల 23న బ్లాక్‌డే పాటించాల‌ని ఇండియన్‌ మెడికల్‌ అసోసియేషన్‌ (ఐఎంఏ) నిర్ణయించింది.

దాడులకు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 22 రాత్రి 9 గంటలకు ఆస్పత్రులలో క్యాండిల్స్‌ వెలిగించి నిరసన తెలపాలని డాక్టర్లకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ మేరకు ఐఎంఏ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్‌ రాజన్‌ శర్మ, గౌరవ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్‌ ఆర్వీ అశోకన్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేశారు. దీని ప్ర‌కారం డాక్ట‌ర్లంతా న‌ల్ల బ్యాడ్జీలు ధ‌రించి విధుల‌కు హాజ‌రు కావాల‌ని సూచించారు. వైద్యుల‌కు ర‌క్ష‌ణ‌గా ఓ చ‌ట్టాన్ని రూపొందించాల‌ని కేంద్రాన్ని కోరారు.

#IMA demands Special Central Law Against Violence on Doctor’s & Declares White Alert to the nation on 22.04.2020 & Black Day on 23.04.2020. pic.twitter.com/inFOSiJusI

— Indian Medical Association (@IMAIndiaOrg) April 20, 2020