లేడీ సూప‌ర్ స్టార్‌ న‌య‌న‌తార ఆదిశ‌క్తిగా క‌నిపించ‌నుంది. ఆర్జే బాలాజీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న‌ "ముఖ్తి అమ్మాన్‌" చిత్రంలో ఆమె దేవ‌త పాత్ర‌ను పోషిస్తోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని స్టిల్స్‌ను చిత్ర యూనిట్ గురువారం విడుద‌ల చేసింది. ఇందులో పెద్ద పెద్ద ఆభ‌ర‌ణాలు ధ‌రించిన‌ న‌య‌న‌తార ఓ చేతిలో త్రిశూలం ప‌ట్టుకుని ఎరుపు, ఆకుప‌చ్చ చీరలో ప్ర‌కాశ‌వంతంగా మెరిసిపోతోంది. అమ్మ‌వారి అవ‌తార‌మెత్తిన న‌య‌న‌తార ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి. అమ్మ‌వారిగా న‌య‌న‌తార సరిగ్గా స‌రిపోయిందంటూ ఆమె అభిమానులు పేర్కొంటున్నారు కాగా న‌య‌న‌తార ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఎన్నో పాత్ర‌ల్లో న‌టించింది కానీ, అమ్మ‌వారిగా క‌నిపించ‌డం మాత్రం ఇదే తొలిసారి. (అమ్మా.. లవ్‌ యూ.. నయన్‌ తల్లికి విఘ్నేశ్‌ శివన్ విషెస్‌)

As always, humbled by all your love and support ❤️ Thank you for the phenomenal response for the first and second look of #MookuthiAmman .!!!🙏🙏🙏 pic.twitter.com/m1kROaPcgB

— RJ Balaji (@RJ_Balaji) March 1, 2020