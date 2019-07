సూపర్‌స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు ఓ వైపు క్షణం తీరిక లేకుండా బిజీగా సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. మరోవైపు యాడ్స్‌ అంటూ చేతి నిండా సంపాదిస్తుండగానే.. థియేటర్‌ బిజినెస్‌లోకి దిగాడు. మళ్లీ తాజాగా ఓ క్లాత్‌ కంపెనీని ప్రారంభించబోతోన్నాడు. ఇలా బిజీబిజీగా గడిపేస్తున్న మహేష్‌ బాబు నిజంగానే బిజినెస్‌మేన్‌ అని నిరూపించుకుంటున్నాడు.

ఇప్పటికే టాలీవుడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ రౌడీ బ్రాండెడ్‌ దుస్తుల బిజినెస్‌ మొదలెట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం మహేష్‌ కూడా ఈ రంగంలో దిగేందుకు రంగం సిద్దం చేసుకున్నాడు. హంబుల్‌కో అనే బ్రాండెడ్‌ దుస్తులను ఆగస్టు 7వ తేదీన లాంచ్‌ చేయనున్నట్లు తన అభిమానులకు తెలిపాడు. ప్రస్తుతం మహేష్‌.. ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు.

Our Humbl endeavour unveils today. Thank you all for the astounding response 🤗🤗 For us, The Humbl Co. is not just clothing, it’s a way of life. We welcome you all to the @thehumblco family. Stay tuned for the launch on 7th August! #theHUMBLco pic.twitter.com/eLAR13jBgt

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 29, 2019