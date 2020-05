ముంబై: నవాజుద్దీన్‌ సిద్దిఖీని భరణం కింద రూ. 30 కోట్లు ఓ 4బీహెచ్‌కే ఫ్లాట్‌ను ​ఆయన భార్య అలియా సిద్ధిఖీ డిమాండ్‌ చేసినట్లు వస్తున్న వార్తలను శుక్రవారం ఆమె ఖండించారు. ఇటీవల నవాజుద్దీన్‌ నుంచి విడాకులు కోరుతూ తన న్యాయవాది ద్వారా అలియా నోటిసులు పంపించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక అప్పటి నుంచి అలియా నోటీసులో దాదాపు రూ. 30 కోట్లు డిమాండ్‌ చేసిందని తమ పిల్లల పేరు మీద రెండు ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌లు, 4 బీహెచ్‌కే ఫ్లాటు ఇవ్వాల్సిందిగా నోటిసులో పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. (నాకు ఎవరితోనూ సంబంధం లేదు: అలియా)

My Advocates are receiving calls from media houses, who claim to have a copy of my notice. Upon verification it appears that the said Notice is a "fabricated copy"

Who would be behind this? It is obviously a PR exercise to save someone from disgrace. A lot will unfold now.

