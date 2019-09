లండన్‌: ప్రేమ సాంద్రతను కొలవడం ఎలా అంటే చెప్పడం కష్టం కానీ.. కొన్ని సంఘటనలు, సందర్భాలు, త్యాగాలు చూసి ప్రేమను బేరీజు వేసుకోవచ్చు. ఏ భర్త అయినా తన భార్యపై ప్రతీక్షణం ప్రేమ కురిపించాలని ఆరాటపడుతుంటాడు. ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకోవాలని.. ప్రతీ పనిలో చేదోడువాదోడుగా ఉండాలని.. భార్యను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకోవాలని అనుకుంటాడు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి భార్యపై చూపించిన ప్రేమ నెటిజన్లను ఫిదా చేస్తోంది. యూకే విమానంలో ప్రయానిస్తున్న ఓ వ్యక్తి తన భార్య కోసం ఏకంగా ఆరు గంటలపాటు నిల్చునే ప్రయాణం చేశాడు.



తన భార్యకు నిద్ర వస్తోందని గమనించిన భర్త.. తన సీటును కూడా భార్యకిచ్చి పడుకోబెట్టాడు. ఆమె లేచే వరకు ఏకంగా ఆరు గంటల పాటు అలాగే నిల్చుని ప్రయాణం చేశాడు. భర్త చేసిన త్యాగాన్ని పక్క ప్రయాణికుడు ఫోటో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. దీనిపై నెటిజన్ల నుంచి విపరీతమైన స్పందన వస్తోంది. ‘భార్యాభర్త గొప్ప ప్రేమ​‍’ అంటూ కొంతమంది ప్రశంసలు కురిపిస్తుంటే మరికొంత మంది దీనికి భిన్నంగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. భార్యకు అతను బానిసగా మారాడని, ఆమెకు భయపడి కనీసం పక్క సీట్లో కూడా కూర్చోలేక పోతున్నాడని పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. కొందరైతే భార్య శాడిజం అంటూ తిట్ల దండకం మొదలుపెట్టారు.

That is the ultimate love, but with a little travel experience...you know to just lay in his lap and then he can lay his head on your hips. There’s a formula lol.

