సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

సాక్షి, తాడేపల్లి : ప్రపంచంలోని ప్రతి తల్లికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మాతృ దినోత్సవ శుభాకంక్షలు తెలిపారు. ‘వారి వారి జీవితకాలంలో రకరకాల పాత్రలు పోషిస్తున్న తల్లులకు మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సృష్టిలో అమ్మ ప్రేమను మించింది మరొకటి ఉండదు. అమ్మ ప్రతి ఒక్కరికి గురువు, సంరక్షకురాలు, స్ఫూర్తిదాయని’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విటర్‌లో ఓ పోస్ట్‌ చేశారు.

A confidante, a mentor, a caregiver & most importantly an inspiration; a very Happy Mother's Day to all the remarkable mothers who don various hats in their lifetime. Truly, there is no love like a mother's love. #mothersday

