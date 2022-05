మదర్స్‌ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, అమరావతి: నేడు మదర్స్‌ డే. కాగా, మదర్స్‌ డే సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘‘తల్లి ప్రేమ శాశ్వతమైనది మరియు దైవసంబంధమైంది. ఏపీలోని తల్లులందరి సాధికారత కోసం కృషి చేయడం కంటే నాకు ఈ జీవితాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చిన మా అమ్మకు గొప్ప బహుమతి మరొకటి ఉండదు’’ అంటూ ట్విట్టర్‌ వేదికగా తల్లులకు సీఎం జగన్‌ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

A mother’s love is eternal and divine. There can be no greater gift for my mother who has given me the gift of life, than to work towards the empowerment of all the mothers in AP.#MothersDay

