సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. గణనాథుని ఆశీస్సులతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం.. అదే విధంగా ప్రతీ వ్యక్తి జీవితం శాంతి, సౌఖ్యాలతో వర్ధిల్లాలని సీఎం జగన్‌ ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.

Warm wishes to all on the auspicious occasion of #VinayakaChavithi ! May the divine blessings of Lord Ganesha be bestowed upon our State & enrich everyone's lives with wisdom, peace & prosperity.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) September 2, 2019