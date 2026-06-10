 భారతీరాజా ఇక లేరు | Legendary Director Bharathi raja Passed Away | Sakshi
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Legendary Director Bharathi raja Passed Away

Jun 10 2026 12:20 PM | Updated on Jun 10 2026 12:22 PM

# Tag
Bharati Raja Tollywood Director Sakshi
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