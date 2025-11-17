జూలో పీసీసీఎఫ్ కాంతిలాల్ దండే పరిశీలన
ఆరిలోవ: ఇందిరాగాంధీ జూ పార్కును పర్యావరణ, అటవీశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ(పీసీసీఎఫ్) కాంతిలాల్ దండే ఆదివారం సందర్శించారు. సీఎఫ్ బి.మహ్మద్ దివాన్ మైదీన్, జూ క్యూరేటర్ జి.మంగమ్మ, అధికారులతో కలసి ఆయన జూలో పర్యటించారు. జంతువులు, పక్షుల ఎన్క్లోజర్లు, పాములు, మొసళ్ల జోన్లు పరిశీలించారు. ఇటీవల కొత్తగా నిర్మించిన ఎన్క్లోజర్లు, అభివృద్ధి పనులు, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల ప్రగతిని ఆరా తీశారు. ఖర్చు చేసిన నిధులు, జూలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎన్క్లోజర్లు, వన్యప్రాణుల సంఖ్య, ఏయే జాతుల వన్యప్రాణులు ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో..తదితర వాటి గురించి క్యూరేటర్ను అడిగి తెలుసుకొన్నారు. జూ సిబ్బంది, వారి పనితీరు, వన్యప్రాణులకు అందుతున్న వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. జూ పార్కును మరింత అభివృద్ధి పరిచేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. అనంతరం జూ సమీపంలో ఉన్న కంబాలకొండ ఎకో టూరిజం పార్కును సందర్శించారు. కంబాలకొండలో ఇటీవల జరిగిన అభివృద్ధి పనుల తీరును పరిశీలించారు. ఆయన వెంట జూ అసిస్టెంట్ క్యూరేటర్ గోపి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.