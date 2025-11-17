హరేకృష్ణ వైకుంఠంలో వైభవంగా లక్ష దీపోత్సవం

తగరపువలస: ఆనందపురం మండలం గంభీరం ఐఐఎంవీ రోడ్డులోని హరేకృష్ణ వైకుంఠంలో ఆదివారం వైభవంగా లక్ష దీపోత్సవం ప్రారంభమైంది. హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీరాధా మదన్ మోహనుల మందిరంలో మూవ్మెంట్ అధ్యక్షుడు నిష్క్రించిన భక్తదాస ఆకాశ దీపం వెలిగించి లక్ష దీపోత్సవం ప్రారంభించారు. అనంతరం తులసి పూజ నిర్వహించి, శ్రీరాధా మదన్ మోహనులకు నూతన అలంకరణలో ధూప, దీప హారతులతో అర్పణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ. కార్తీకమాసంలో ప్రతి రోజూ శ్రీకృష్ణుని ఆలయాన్ని సందర్శించి నెయ్యి దీపం అర్పించాలని తెలిపారు. వేడుకల్లో భాగంగా నాట్య రసజ్ఞ స్కూల్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ చిన్నారులు, ఎస్.హేమసాయి ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ లీలలను నృత్యరూపకంలో ప్రదర్శించారు. ఈ నెల 20 వరకు జరిగే లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొనాలని యదురాజా దాస, అంబరీష దాస కోరారు. చివరగా భక్తులకు ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.