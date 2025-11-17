నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
ఏయూక్యాంపస్: నెలలు నిండకుండా పుట్టే(నవజాత) శిశువులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధవహించాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి అన్నారు. ప్రపంచ ప్రీ మెచ్యూరిటీ డేను పురస్కరించుకుని మెడికవర్ ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో బీచ్రోడ్డులో 2కే రన్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ డాక్టర్ బాగ్చి మాట్లాడుతూ ఆస్పత్రిలో ప్రసవం జరిగితే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఇటువంటి శిశువులను సంరక్షించడం సాధ్యపడుతుందన్నారు. ఆస్పత్రి నియోనటాలిజిస్ట్ డాక్టర్ సాయి సునీల్కిషోర్ మాట్లాడుతూ సరైన సమయంలో చికిత్స అందిస్తే ఇటువంటి శిశువులను పూర్తిస్థాయిలో రక్షించవచ్చన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆస్పత్రి వైద్యులు గరుడ రాము, విద్య రమ, గీత వందన, రాధిక, కేటీవీ లక్ష్మణ్, విజయ్, మౌనిక, సెంటర్ హెడ్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఫ్లాష్మాబ్ ఆకట్టుకుంది.