గిరిజనులకు బ్రిటిష కాలం కంటే ఇప్పుడే ఎక్కువ అన్యాయం
ఏఐబీఎస్పీ జాతీయ సమన్వయకర్త పూర్ణచంద్రరావు
ఎంవీపీకాలనీ: గిరిజనులకు బ్రిటిష్ వారి కాలం కంటే ఇప్పుడే ఎక్కువ అన్యాయం జరుగుతోందని ఏఐబీఎస్పీ జాతీయ సమన్వయకర్త, తెలంగాణ మాజీ డీజీపీ పూర్ణచంద్రరావు అన్నారు. బిర్సా ముండా జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆలిండియా బహుజన సమాజ్ పార్టీ(ఏఐబీఎస్పీ) ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసుల రాజ్యంగ హక్కులు, చట్టాలపై అవగాహన సదస్సును ఎంవీపీ కాలనీలోని గిరిజన భవన్ వేదికగా ఆదివారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ వాళ్ల కాలంలో చెప్పింది చేసే పరిస్థితి ఉండేదని, ప్రస్తుతం పాలక పక్షాలు చేప్పేదొకటి చేసేది మరొకటిగా తయారైందన్నారు. యథేచ్ఛగా గిరిజనుల భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయని, 1/70 చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేసే దిక్కులేకుండా పోయిందన్నారు. గిరిజనుల్లో 60 నుంచి 70 శాతం నిరక్షరాస్యత ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఆదివాసులకు కనీసం మాతృభాష బోధించలేని పరిస్థితి ఉందన్నారు. ఇప్పటికై నా గిరిజనుల హక్కుల పరిరక్షణకు, అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాలు చిత్తశుద్ధితో కృషిచేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సంస్థ చైర్మన్ లింగయ్య దొర, రాష్ట్ర సమన్వయకర్త లకే రాజారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.