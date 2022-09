సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హోరెత్తిన వాన నగరాన్ని వణికించింది. చినుకులా రాలి వరదలా మారి జడిపించింది. ఉరుములు, మెరుపులతో హడలెత్తించింది. వరుణుడు విరుచుకుపడ్డాడు. సాయంత్రం మొదలైన వర్ష బీభత్సం అర్ధరాత్రి వరకూ తన ప్రతాపం చూపించింది. ఈ సీజన్‌లోనే అతి భారీగా కురిసి సిటీజనుల్ని గడగడలాడించింది. రహదారులపై వరద వెల్లువలా పారింది. ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడే కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయి నరకాన్ని తలపించింది. సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో సుమారు గంట వ్యవధిలో పలు చోట్ల 5 సెంటీ మీటర్ల మేర కురిసిన జడివానతో నగరం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది.



గోల్కొండ కోట పరిసరాల్లో కురుస్తున్న వర్షం

జీహెచ్‌ఎంసీ, ట్రాఫిక్‌ విభాగాలు హైఅలర్ట్‌ ప్రకటించాయి. అత్యవసరమైతేనే ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలని హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. ముంపు సమస్యలపై బల్దియా కాల్‌సెంటర్‌కు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. వరద నీరు వెళ్లేందుకు మ్యాన్‌హోల్‌ మూతలను తెరవరాదని జలమండలి సూచించింది. సాయంత్రం వేళ వివిధ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు,విద్యాసంస్థల నుంచి బయటకు వెళ్లిన వారు సుమారు నాలుగు గంటల పాటు ట్రాఫిక్‌ పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకున్నారు. సోమవారం రాత్రి 10 గంటల వరకు గోషామహల్‌ సర్కిల్‌ నాంపల్లిలో అత్యధికంగా 9.5, కార్వాన్‌ పరిధిలోని టోలిచౌకీలో అత్యల్పంగా 3.5 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

చిన్నారుల ఈత

హైదరాబాద్‌లో కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఎక్కడ చూసిన వరద నీరే కనిపించింది. మల్లేపల్లి వద్ద రోడ్డుపై భారీగా వరద నీరు చేరడంతో ఇద్దరు చిన్నారులు అందులోనే ఈతకొట్టారు. రోడ్డుపై వాహనాలు వెళ్తున్న చిన్నారులు ఈత కొట్టడం విశేషం.. ఈ వీడియో తాజాగా వైరల్‌గా మారింది.

(ఫొటో గ్యాలరీ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

Boys having fun in the #Rain Water Flowing on the road at #Mallepally #HyderabadRains pic.twitter.com/dhtZ0zmLK7

Heavy downpour in Osman Gunj after rain lashed parts of #Hyderabad city. #HyderabadRains pic.twitter.com/t0DRdcF2pl

మునిగిన సెల్లార్లు..

మియాపూర్‌ నుంచి ఎల్బీనగర్, జేబీఎస్‌– ఎంజీబీఎస్, నాగోల్‌– రాయదుర్గం మూడు మెట్రో రూట్లలోనూ ట్రాఫిక్‌ రద్దీ కనిపించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వందలాది బస్తీలు నీటమునిగాయి. ఇళ్లలోకి చేరిన వరదనీటిని తొలగించేందుకు బస్తీల వాసులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. పలు అపార్ట్‌మెంట్ల సెల్లార్లలోకి వరదనీరు చేరడంతో స్థానికులు బెంబేలెత్తారు. జీహెచ్‌ఎంసీ, జలమండలి అత్యవసర విభాగాలు రంగంలోకి దిగి వరద నీటిని తోడాయి. వరద నీటి చేరికతో నగరంలోని సుమారు 1500 కి.మీ మార్గంలో ఉన్న ప్రధాన నాలాలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించాయి. రానున్న 24 గంటల్లో నగరంలో పలు చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నట్లు బేగంపేట్‌లోని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.



మెహిదీపట్నం ఎన్‌ఎండీసీ వద్ద ట్రాఫిక్‌జాం

#KCR sir first take care of ur state and then dream of becoming #PrimeMinister

1 hr #Rain and all the so called world class infrastructure is in water 🙄🙄🙄@KTRTRS @ysathishreddy #Telangana @GadwalvijayaTRS #HyderabadRains pic.twitter.com/qHIKCnSWIM

— MERUGU RAJU (@MR4BJP) September 26, 2022