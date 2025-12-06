 గెలిపిస్తే.. ప్రతి ఇంటికి వైఫై | Telangana Local Body Elections 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గెలిపిస్తే.. ప్రతి ఇంటికి వైఫై

Dec 6 2025 7:49 AM | Updated on Dec 6 2025 7:49 AM

Telangana Local Body Elections 2025

ఆసక్తికరంగా మ్యానిఫెస్టో.. 

విద్యార్థులకు ట్యాబ్‌లు.. 

యువత, మహిళలకు ఉపాధి   

పంచాయతీ బరిలో అభ్యర్థి∙హామీలు   

సంగారెడ్డి టౌన్‌: ఒకప్పుడు పల్లెల్లో రాజకీయాలంటే పెద్దల పెత్తనాలకే పరిమితం అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజులు పోయాయి. గ్రామ రాజకీయాల్లో తమదైన ముద్ర వేసేందుకు యువత ముందుకు వస్తున్నారు. ఇది ఎన్నికల ఉత్సాహం మాత్రమే కాదు, గ్రామాల్లో నాయకత్వ మార్పునకు, అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యానికి యువత ముందుకు వస్తున్నామని చెబుతున్నారు. సంగారెడ్డి మండలంలోని 11 గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్‌ అభ్యర్థులుగా అక్కడక్కడ యువకులు పోటీ పడుతున్నారు. మండలంలోని పసల్వాది గ్రామంలో 27 ఏళ్ల యువకుడు హరి ప్రసాద్‌ ముదిరాజ్‌ ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు. 

సర్పంచ్‌ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాడు. పంచభూతాల సాక్షిగా ఐదు హామీలు అంటూ మ్యానిఫెస్టో విడుదల చేశాడు. పట్టణాలకు దీటుగా తన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యమని సరికొత్తగా ఎన్నికల వ్యూహాన్ని రచించి ముందుకు వెళుతున్నాడు. తాను గెలిస్తే గ్రామంలో ఇంటింటికి ఉచిత వైఫై, విద్యార్థులకు ట్యాబ్‌లు, యువతకు ఉపాధి, మహిళలకు ఉపాధి శిక్షణ, గ్రామంలో బస్సులు ఆగేలా బస్‌ స్టాప్, వివిధ రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తానని సరికొత్త మ్యానిఫెస్టోను రూపొందించుకొని ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాడు. దీంతో మండల వ్యాప్తంగా ఈ యువకుడి ప్రచారం ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రూ.350 కోట్ల విలువైన బంగ్లా.. గృహప్రవేశం ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 2

నేను నా మూడ్ స్వింగ్స్.. చీరలో అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

భార్యతో విహారయాత్రకు వెళ్లిన కీరవాణి కొడుకు హీరో సింహా (ఫొటోలు)
photo 4

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలతో మీనాక్షి చౌదరి.. ఫోటోలు
photo 5

తెలుగు నటి జ్యోతి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vladimir Putin Promises Oil And Weapons Deal To India 1
Video_icon

బలీయ బంధమే ధ్యేయం

AP High Court Stays SVU Consultant Recruitment 2
Video_icon

అవి ఏమైనా.. అడ్డా కూలీ కేంద్రాలా?
Pawan Kalyan Stolen The Credit Of Jagan Like Chandrababu 3
Video_icon

అది నా అకౌంట్ లోకే.. జగన్ క్రెడిట్.. పవన్ ఖాతాలోకి!
Hyderabad City Police Commissionerate Has Launched Operation Kavach 4
Video_icon

హైదరాబాద్ లో భారీ ఆపరేషన్.. ఏకంగా 5000 పోలీసులతో సజ్జనార్ తనిఖీలు
Massive Fire Accident In Birmingham America 5
Video_icon

అమెరికాలో అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు తెలుగు విద్యార్థులు మృతి

Advertisement
 