నా వ్యాఖ్యల వెనుక​ ఎలాంటి దురుద్ధేశం లేదు: మంత్రి కేటీఆర్‌

ఏపీలో మౌలిక వసతులు సరిగా లేవంటూ మంత్రి కేటీఆర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలను ఏపీ మంత్రులు తీవ్రంగా ఖండించారు. మంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. కాగా ఈ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విటర్‌లో వివరణ ఇచ్చారు.

కేటీఆర్‌ తన ట్విట్‌లో...‘నా వ్యాఖ్యల వెనుక​ ఎలాంటి దురుద్ధేశం లేదు. నా వ్యాఖ్యలు ఏపీ సోదరులకు బాధ కలిగి ఉండవచ్చు. ఏపీ సీఎం నాకు సోదరుడితో సమానం. సీఎం జగన్‌ నాయకత్వంలో ఏపీ అభివృద్ధి చెందాలి’ అంటూ వివరణ ఇచ్చారు.



It appears that an innocuous comment that I had made at a meeting earlier today may have caused some unintentional pain to my friends in AP

I enjoy a great brotherly equation with AP CM Jagan Garu & wish that the state prospers under his leadership

