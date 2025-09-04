 నేటి అర్ధరాత్రి వరకే ‘మహా’ దర్శనం | Khairatabad Maha Ganapati Darshan Allowed Only Until Thursday Midnight The organizers of the Khairatabad Ganesh Utsav have announced that devotees will be allowed to visit and have darshan of the Maha Ganapati only until midnight on Thursday | Sakshi
నేటి అర్ధరాత్రి వరకే ‘మహా’ దర్శనం

Sep 4 2025 9:27 AM | Updated on Sep 4 2025 9:34 AM

Khairatabad Maha Ganapati Darshan Allowed Only Until Thursday Midnight The organizers of the Khairatabad Ganesh Utsav have announced that devotees will be allowed to visit and have darshan of the Maha Ganapati only until midnight on Thursday

హైదరాబాద్‌: ఖైరతాబాద్‌ మహా వినాయకుడి దర్శనానికి గురువారం అర్ధరాత్రి వరకే అనుమతి ఉంటుందని, ఆ తర్వాత భక్తుల దర్శనాలను నిలిపివేస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. శనివారం మహా వినాయకుడి నిమజ్జనం సందర్భంగా షెడ్డు తొలగింపు పనులు, క్రేన్‌ ఏర్పాట్ల కారణంగా శీఘ్ర, సర్వదర్శనాలకు అవకాశం ఉండదు. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి నిర్వాహకులకు, పోలీసులకు సహకరించాలని కోరారు.  

1.04  లక్షల విగ్రహాల  నిమజ్జనం 
సాక్షి,సిటీబ్యూరో: జీహెచ్‌ఎంసీలోని ఆరు జోన్ల పరిధిలో మంగళవారం వరకు 1,04,135 విగ్రహాల నిమజ్జనం జరిగినట్లు జీహెచ్‌ఎంసీ తెలిపింది. ఆయా ప్రాంతాల్లోని పెద్ద చెరువులతోపాటు తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన కొలనుల్లో ఈ నిమజ్జనాలు జరిగాయి. వీటిలో చిన్న, పెద్ద విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి.     

