సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణకు వాతావరణశాఖ రెయిన్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. మరో రెండు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు, పలుచోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు పేర్కొంది.

To whomever it may concern, due to heavy rain water has been logged near Moosapet metro station. It's causing damage and inconvenience. We hope it'll get addressed at the earliest.#Telanganarains #HyderabadRains @imdhydofficial @balaji25_t @KTRTRS pic.twitter.com/UbBGGn50e8

— Tanjeeb Saqueeb (@TSaqueeb) July 22, 2022